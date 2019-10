Město požádalo o potřebné peníze stát, jenže ten nedal do Státního fondu životního prostředí dostatek peněz. Opava tak spadla do takzvaného zásobníku projektů.

„Velmi nemile nás to překvapilo, protože zrovna náš region má s čistotou ovzduší velký problém, a proto by mělo být v zájmu státu umožnit co nejvíce lidem rychlou výměnu zastaralých kotlů za ekologické. Státem nabízená půjčka dost lidí motivovala, teď budou stejně jako my zklamáni,“ konstatuje náměstek primátora Michal Jedlička.

Nic ale ještě není úplně definitivní, protože aktuálně probíhají jednání o navýšení peněz ve fondu. Výsledek by měl být znám do konce roku. Pokud bude financí více, mohly by se začít vyplácet nejdříve příští rok na jaře.

Ještě před tím, než město o peníze požádalo, provedlo průzkum, kolik občanů by o půjčku mělo zájem. Přihlásilo se celkem 78 lidí a radnice tak stát žádala o 13,8 milionu korun.