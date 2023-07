Prázdniny jsou tradičně spjaty s návštěvou koupališť. V opavském okrese přijde osvěžení v horku často dráž než v minulých letech.

Městské koupaliště Opava. | Video: Deník/Veronika Bernardová

Koupaliště Opava

Opavské koupaliště v Městských sadech je pro zájemce v provozu denně od 9 do 19 hodin. Plovárna se pyšní stylovou kavárnou, slunečními terasami, hudebním pavilonkem, obnoveny byly letní pokoje, šatny, kabinky a převlékárny s originálními skříňkami a číslováním ve stylu třicátých let minulého století.

Neodmyslitelnou součástí koupaliště v Městských sadech je i velká a unikátní socha vodníka z bílého mramoru, která dohlíží na nejmenší návštěvníky v dětském brouzdališti.

„Poměrně dost novinek, zejména pak atrakce pro děti, byly realizovány v minulých dvou letech,“ připomíná provozně-technický náměstek TS Opava Martin Girášek. Letos se tedy na opavské plovárně žádných velkých novinek hosté sice nedočkají, ale i tak je o co stát.

Velký bazén s vyhřívanou vodou je rozdělen na část pro plavce a neplavce, na koupališti nechybí dva tobogány, vzduchové trampolíny, dětské mlhoviště, skákací hrad a skákací kombo, zájemci si mohou zahrát maxi Člověče, nezlob se, v areálu se nachází také dětské hřiště se skluzavkami, houpačky, pískoviště, hřiště na plážový volejbal a písečná pláž pro další sportovní aktivity. Vedle koupaliště je otevřen i minigolf.

Vstupné na koupaliště je letos dražší. „Ceny mírně vzrostly zejména s ohledem na dramatický nárůst cen energií. V porovnání s podobnými zařízeními v Moravskoslezském kraji jsou ale na přijatelné úrovni. Základní celodenní vstupné pro dospělého je 120 korun, pro děti 90 korun. Odpolední vstupné, které platí od 16 hodin, je pro dospělého 70 a pro dítě 60 korun,“ přiblížil Martin Girášek. Děti do šesti let a doprovod ZTP/P mají vstup zdarma. Pro vstup na koupaliště si lze vyřídit permanentku, nabízí se také rodinné vstupné.

Koupaliště Vítkov

Každým rokem se snaží zvelebovat svou plovárnu také město Vítkov. Od roku 2017 probíhala na zdejším koupališti rozsáhlá generální rekonstrukce bazénu i technologií, následující roky se nesly a nesou v přidávání různých prvků.

„Co se novinek týče, nic revolučního jsme letos nepřipravili, jen se drobnými krůčky snažíme celý areál zkrášlit, vytvořit plochy pro děti, kde si mohou hrát a podobně. Letos jsme museli investovat do nového chlorovacího zařízení, to je věc, která bohužel nejde vidět, ale je pro provoz koupaliště zásadní,“ říká vítkovský starosta Jakub Cihlář. I ve Vítkově si v tomto roce návštěvníci připlatí. Vstupné pro dospělého činí 100 korun, zlevněné pak 70 korun. Zájemci si mohou zapůjčit lehátko nebo si zahrát plážový volejbal.

Koupaliště Bolatice

Bazén pro plavce i neplavce, dětské brouzdaliště, zapůjčení slunečníků, hřiště na plážový volejbal pro návštěvníky zdarma, nohejbal, ruské kuželky, dětské hřiště. To je malý výčet toho, co čeká příchozí na koupališti v Bolaticích, které je letos v provozu kulatých 50 let.

A zároveň představuje výjimku v tom, že zde neupravovali ceník. Děti od 3 do 15 let zaplatí za vstupné 60 korun, stejně jako studenti a senioři. Dospělého vyjde návštěva plovárny i letos na 90 korun. Po páté hodině odpolední je jednotné vstupné ve výši 40 korun. Nově jsou v prodeji i permanentky. Celý areál včetně penzionu provozují Technické služby Bolatice. Plovárna je v provozu v červenci od 10 do 20 hodin, v srpnu od 10 do 19 hodin.

Koupaliště Hradec nad Moravicí

Stejná jako loni zůstává otevírací doba na koupališti v Hradci nad Moravicí, plovárna je v provozu denně od 9 do 19 hodin. Co ale stejné nezůstává, jsou ceny, vstupné zdražilo pro dospělého na 80 korun, zlevněné vstupné je 50 korun. Kromě koupání v bazénu jsou k dispozici převlékárny nebo dětské bazénky a průlezky.

Koupaliště Píšť

Plovárnu mají otevřenou také v Píšti, a to v tamním sportovně-rekreačním areálu. Lidé si kromě plavání zahrají plážový volejbal nebo minigolf. Provoz je denně od 9 do 20 hodin, vstupné pro dospělého činí 120 korun, zlevněné pak 60 korun. A levnější jsou také vstupy po 13. a po 18. hodině.