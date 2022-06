Vila Vančurova se otevřela veřejnosti, návštěvníci si prohlédli novou přístavbu

Celý areál koupaliště včetně penzionu a hospůdky provozují už třetí sezonu Technické služby Bolatice. V létě se na plovárně neobejdou bez brigádníků, kteří obsluhují ve stáncích s občerstvením nebo dělají pomocníky plavčíka. Tím hlavním, který má zároveň i speciální kurz, je manžel Sabiny Dembkové – Radim Dembek. „Ten může mít k sobě po zaučení pomocné plavčíky. Na provozu musíme mít vždy dva. Dohromady jsou tedy čtyři a střídají se na ranní a odpolední směně. Pátým a tím „hlavním“ plavčíkem je můj manžel Radim,“ vysvětluje Sabina Dembková.

Koupaliště v Bolaticích je otevřeno v červenci od 10 do 20 hodin, v srpnu pak od 10 do 19 hodin. Děti od 3 do 15 let zaplatí za vstupné 60 korun, stejně jako studenti a senioři. Dospělého vyjde návštěva plovárny na 90 korun. Po páté hodině odpolední funguje jednotné vstupné ve výši 40 korun. Stánky s občerstvením jsou v provozu od 11 do 19 hodin, podle počasí i počtu návštěvníků, kterých může být na koupališti až 2300.

