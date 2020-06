Stane se tak poprvé v pátek 19. června, na čemž se shodla rada města spolu s ředitelem Technických služeb (TS) Hradec nad Moravicí Romanem Celtou.

Provoz koupaliště bude probíhat za zvýšených hygienických opatření, které budou aktuálně v platnosti. Proto dojde také k omezení maximálního počtu návštěvníků v areálu plovárny. Co se vstupného týká, tak to bude pro letošní sezonu o deset korun vyšší než loni. Celodenní lístek tak vyjde dospělého na šedesát korun, dítě do patnácti let zaplatí čtyřicet korun.

Pokud přijdete až po šestnácté hodině, čeká na vás zvýhodněný vstup, pro dospělého činí čtyřicet a pro dítě do patnácti let třicet korun. Důvodem navýšení ceny jsou podle radnice každoroční rostoucí náklady na provoz koupaliště. Permanentky se letos prodávat nebudou, a to kvůli již zmíněné předpokládané omezené kapacitě osob na koupališti. Vstupné budou moci lidé zaplatit jak hotově, tak nově i bankovní kartou.

Až se plovárna otevře, opět bude v provozu také online kamera snímající prostor na koupališti. Případné změny nebo aktuální informace lze sledovat na internetových stránkách TS www.tshradec.cz.