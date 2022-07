Areál Hlučínského jezera

Areál Hlučínského jezera.Zdroj: se souhlasem Kamila Vitáska

Kromě „kamenných“ koupališť mohou zájemci vyrazit i na koupaliště přírodní. I přes probíhající revitalizaci se také letos otevřel areál Hlučínského jezera. Sezona potrvá do neděle 4. září, areál je otevřen denně od 8 do 22 hodin. „Výše vstupného se vzhledem k rostoucím nákladům na údržbu o víkendech zvedla na 80 korun za vstup, ale zároveň jsme letos zohlednili do ceny vstupného všední dny, ve kterých jsme cenu zachovali stejnou jako v roce 2020 (pozn. red. 50 korun). Pravidelné návštěvníky bychom chtěli motivovat zakoupením celoroční permanentky v hodnotě 990 korun, která v případě každodenní návštěvy vychází na 14 korun za vstup. K dispozici budou také deseti a dvaceti vstupové permanentky, které se dají uplatnit jako skupinové vstupné,“ říká ředitel Sportu a kultury Hlučín Martin Nováček.

Vstupné je k dostání jen na hlavní bráně u vstupu do areálu v Celní ulici, nově je možné platit kartou. V areálu je připraveno brouzdaliště pro děti, nafukovací trampolína, zahrát si návštěvníci mohou plážový volejbal, minigolf, disc golf, tenis, nohejbal, florbal nebo street basket, vyzkouší si i vodní lyže nebo horolezeckou stěnu.

Provoz: denně od 8 do 22 hodin

Vstupné: pondělí – čtvrtek: 50 korun, zlevněné 30 korun. Od 17 hodin vstup zdarma. Pátek – neděle: 80 korun, zlevněné 40 korun. Od 18 hodin vstup zdarma. Děti do 3 let, senioři nad 65 let, osoby ZTP a ZTP/P mají vstupy zdarma. V nabídce je zvýhodněné odpolední vstupné, různé druhy permanentek.