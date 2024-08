Ačkoliv venku panuje parné léto, ve Slezské tvorbě v Opavě panuje vánoční atmosféra celoročně. Výrobna se soustředí na skleněné ručně dělané vánoční ozdoby. „Po Vánocích necháváme našim pracovnicím 14 dní dovolenou a následně se opět začíná s výrobou a přípravou ozdob na Vánoce, ať se vše stihne,“ vysvětluje vedoucí výroby Jaroslav Veverka. Ročně jich zde vyrobí kolem 500 tisíc a vše jsou ručně vyráběné a foukané právě ve Slezské tvorbě.

Výroba se soustředí jak na domácí trh, tak i na zahraniční export například do Ameriky, kde musí ozdoby poslat nejpozději do konce května, aby vše dorazilo včas na vánoční trh. Mezi zákazníky jsou ručně vyráběné ozdoby stále populárnější. „Někteří lidé si vánoční ozdoby už nechtějí kupovat z Číny, a proto chtějí podpořit domácí trh a zájem o naše výrobky tak roste. Bez exportu do zahraničí bychom ale nemohli fungovat,“ vysvětluje vedoucí výroby.

Přes to, že se trendy ve vánočních ozdobách a baňkách stále mění, mezi zákazníky vedou momentálně retro ozdoby, které byly součástí stromečků už za dob prarodičů. Právě tento sortiment přitahuje zákazníky, kteří často žádají i o znovuvyrobení ozdob podle vzorů, které si pamatují z dětství. „Pak vytahujeme naše starší vzorky, které tady máme a podle nich ozdoby vyrábíme,“ popisuje Veverka. Vzorků má Slezská tvorba kolem 17 tisíc.

Samotná výroba startuje skleněnými trubicemi, které se následně rozdělí a dva menší díly, neboli ‚tělíčka‘. „Pak se vyfoukají do potřebných tvarů a buď se nestříbří nebo se nechají čiré. Některé se ještě namáčí do barev, které mohou být lesklé nebo matné. Jakmile je tento proces hotový, tak se ozdoby přesouvají za malířkami, které na nich tvoří nejrůznější designy,“ popisuje proces vedoucí výroby.

Jednou z nich je i Gabriela Stříbná, která s další kolegyní pracuje ve Slezské tvorbě 25 let. Při malování ozdob má nejradši složitější vzory. „Mám vždycky radost, když třeba přijde nový vzor a na něm si musím máknout a očíhnout ho. Takže trénuju a pak se do toho pustím. Jinak ale maluji všechno. Děvčata, která jsou tady kratší dobu, tak malují třeba jednodušší vzory, ale jinak se pouštím do všeho,“ vysvětluje malířka. Každá z nich má na starosti celý design vánoční baňky, které postupně malují a přidávají na ně další drobnosti, které nesmí na ozdobě chybět. Během dne projdou pracovnicím pod rukama desítky baněk různých velikostí a designů.

Slezská tvorba se soustředí jak na tradiční vzory, tak i na modernější, které zařazuje postupně do sortimentu. Některé ozdoby tvoří na zakázku, a tak se na nich mohou objevit i malůvky zvířat nebo různé texty či postavičky z filmových pohádek, jako například královna Elza z Ledového království společně s princeznou Annou a sněhulákem Olafem. Nechybí ale ani motivy Santa Clause nebo třeba autíček. „Jedna zákaznice si objednala vánoční ozdoby ve tvaru krychliček,“ popisuje vedoucí výroby s tím, že oblíbené jsou i další netradiční vzory a barvy.

Po dekorování se ozdoby přesouvají na další stanoviště, kde se odřízne stopka a přidá se háček k pověšení. Následně se už zabalí do krabičky a jsou připraveny k prodeji.

Kamenná prodejna Slezské tvorby se nachází ve stejném areálu jako výrobna a otevřená je celoročně i mimo vánoční svátky. Zejména v létě zde zavítají podle Veverky lidé během výletů. „Pořádáme i exkurze do výrobny nebo workshopy, kde si mohou zájemci vytvořit vlastní vánoční ozdobu,“ dodává Veverka. V kamenné prodejně jsou k zakoupení tisíce kusů nejrůznějších vzorů a tvarů. Některé si zákazníci kupují pro kusech, jiné jsou zabalené v krabici po více kusech. Cenově se ozdoby pohybují od 50 korun do 1000 korun. Největší nápor v prodejně přichází pak od října a otevřeno je vždy až do 23. prosince. Vánoční ozdoby tady proto seženou i ti, kteří zdobení a přípravy na Vánoce nechávají na poslední chvíli.