Rekordy sice nepadly (ve skoku do výšky činí český rekord 104 centimetrů, ve skoku do dálky přes tři metry), přesto účastníci svými výkony nadchli. A zájem o show byl obrovský. Na zemi u překážkové dráhy seděly nejmenší děti. Další diváci se tísnili v bezprostřední blízkosti ohraničeného areálu nákupního centra Géčko v Ostravě-Plesné.

Organizátoři malým návštěvníkům umožnili, aby si králíky pohladili a pomazlili se s nimi. Nikoho proto nepřekvapilo, že se vzápětí několikrát ozvalo: „Maminko, já chci takového králíčka domů. Budu taky soutěžit.“ A plány to rozhodně nejsou nereálné. „Soutěžit mohou děti od sedmi let,“ řekla Deníku Nikol Šváchová z organizátorského týmu.

Ze Švédska

Králičí hop je sport, který vznikl v roce 1970 ve Švédsku a postupně se rozšířil do dalších zemí Evropy. K nám se dostal v roce 2009. Zejména v poslední době zažívá boom. V podstatě každý víkend se konají soutěže, často i na několika místech republiky současně. Některé termíny jsou měsíce dopředu obsazené a další účastníci musejí být odmítáni. „Je to tak, zájemců přibývá,“ potvrdila Nikol Šváchová, podle které je limitujícím faktorem i počet rozhodčích. „Potřebovali bychom jich více,“ konstatovala.

Trénink

Trénovat se dá jakýkoli králík. „V současné době se šlechtí sportovní králíci, ale ti nejsou vhodní pro lidi, kteří králíka nikdy neměli. Jsou dost temperamentní,“ řekla Nikol Šváchová. V tréninku se nedá nic uspěchat. „U skoků to funguje tak, že králík skáče to, co je jisté, co zvládne, čím si je jistý, aby si neublížil. Pochválíme ho a takto systematicky jdeme dále. Postupně si začíná více důvěřovat,“ uvedla Nikol Šváchová. V sobotní exhibici byly k vidění tři ze čtyř soutěžních disciplín. Tou poslední je rovinná dráha.

K TÉMATU

Jasná pravidla

I když se to nezdá, pravidla soutěže jsou poměrně striktní a chrání zvířecí účastníky. „S králíkem nesmí být zacházeno hrubě po celou dobu soutěže, nesmí být nesen za končetiny, uši nebo kůži na krku či zádech,“ stojí mimo jiné v pravidlech.

V dalších bodech je jasně stanoveno, že: „Králík se na dráze musí pohybovat z vlastní vůle. Pohyb králíka je dovoleno ovlivňovat pouze rukama závodníka, jakékoli používání nohou závodníka je zakázáno. Králík nesmí být tahán nebo zdvihán na vodítku, a to ani mezi překážkami ani ve skoku přes překážky. Vodítko musí být volné, aby nebránilo králíkovi v pohybu po dráze. Vodítko nesmí být používáno jako bič. Králík nesmí být v průběhu stresován hlasitým chováním. Dupání na králíka je zakázáno.“