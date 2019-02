Nový druh králičího moru se šíří ze západu Evropy. Místní chovatelé spoléhají na běžná očkování.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petra Špitálská

První úhyny v chovech, které má na svědomí modifikovaný vir králičího moru, byly registrovány v uplynulých dnech zejména na Boleslavsku. Podle veterinárního zákona však není králičí mor stejně rizikový a nebezpečný jako ptačí chřipka nebo prasečí mor.

„Králičí mor primárně nepatří do skupiny nákaz, které by byly dle platné legislativy extrémně rizikové podobně jako ptačí chřipka a prasečí mor. Mírný monitoring z naší strany samozřejmě probíhá, statistiky však neshromažďujeme. Samozřejmě se tato situace nejvíce dotýká aktivních chovatelů.

Problém s úhyny v Česku byl v posledních letech minimální, a to díky funkční vakcíně. Ta se bohužel v současné době proti novému zmutovanému viru míjí účinkem,“ sdělil k tématu tiskový mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.

Právě běžnou vakcínou chrání mnoho chovatelů z Opavska své králíky. Případy uhynutí kvůli moru zatím neevidují. „V současné době mohu konstatovat, že se mor u žádného jedince nevyskytuje. Protože chovám králíky ve velkém počtu, beru jako samozřejmost jejich naočkování. To je vlastně jediný preventivní prvek, který může člověk v tomto případě udělat.

Zda by byli králíci imunní i vůči novému typu viru, je však těžko odhadnutelné. Z minulosti mám s morem v jeho běžné podobě také své vlastní zkušenosti,“ vzpomíná Ivo Gorčica na období před deseti lety, kdy přišel jako mnoho ostatních chovatelů o velký počet králíků právě kvůli moru.

Na králičí mor si pamatuje i soukromý chovatel Jaromír Raab: „Králíky chovám již řadu let. V současné době ve svém chovu žádné problémy nemám. Pamatuji si však, že mor Opavskem před několika lety prošel. Mohlo to být v roce 2012 nebo 2013. Tehdy to postihlo i můj vlastní chov.

Situace byla v okolních obcích individuální. Někdo byl morem postižen, někdo ne. V minulosti jsem nechával své králíky očkovat, ovšem ani to nemusí být úplně stoprocentní záruka ochrany proti viru. Obzvláště pak, pokud jsou informace o jeho nové modifikované formě pravdivé.“

Pravidelné očkování postupují chovní jedinci také v drobnochovu králíků na Školním statku Opava. „Po tom, co se králík narodí, tak je možné nechat ho naočkovat poprvé až za 8 týdnů. Během této doby jsou zvířata k různým nemocem skutečně náchylnější.

Žádný problém však v našem chovu aktuálně nemáme,“ říká vedoucí drobnochovu Denisa Hrušková, která nechává králíky očkovat pravidelně vždy jednou za půl roku.

Také na Krnovsku má chov drobného domácího zvířectva hodně příznivců. Vojtěch Rozehnal, který se věnuje svému chovatelskému koníčku v Krnově a v Jindřichově, se však králičího moru nebojí. Chovatelé králíků na Krnovsku se podle něj poučili z epidemie králičího moru, která tu řádila před dvaceti lety, takže od té doby přistupují k prevenci velmi zodpovědně.

„Dnes máme na Krnovsku tak vysokou proočkovanost chovů nejen proti moru, že nám mohou kolegové z jiných regionů jen závidět. Trochu bych měl obavy třeba z kokcidiózy, ale kvůli králičímu moru v našem regionu určitě nemáme důvod k panice. Nejsou tu nutná žádná preventivní opatření nad rámec toho, co se tu dodržuje už spoustu let,“ uvedl Vojtěch Rozehnal k situaci na Krnovsku.