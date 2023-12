Sportovní malohoštický spolek Botumeszkame dal o sobě opět vědět. Po úspěšném Strassenfestu představil další akci ze své dílny. V sobotu proběhl Alpský den, jehož hlavním vrcholem bylo vystoupení Krampus čertů. Zájem o akci byl veliký, a to i přesto, že venku hustě sněžilo.

Alpský den v Malých Hošticích | Video: Sabina Fialová

„K Alpskému dni patří sníh. Modlili jsme se, ať alespoň trochu nasněží. Nakonec jsme to s modlením přehnali a byla z toho sněhová kalamita,“ pousmál se předseda spolku Botumeszkame Denis Neminář, jinak amatérský tenista, hokejista a fotbalista. „Nakonec jsme se i s bohatou sněhovou nadílkou vyrovnali. Lidí přišlo opravdu hodně, takže spokojenost,“ podotkl.

Sobotní program v Malých Hošticích byl opravdu pestrý. Nechyběla mikulášská nadílka, bubnová a ohnivá show. Vrchol programu nastal v 18 hodin. Do akce šli Krampus čerti. Nutno říci, že masky byly opravdu dokonalé. Autentičnost celé přehlídce dodaly i zvukové efekty a také komentář Denise Nemináře.

Masky i rekvizity si členové spolku vyráběli sami. „Velký dík patří všem, hlavně pak Radku Fialovi. To je expert na masky. Měl být kulisákem a ne bagristou,“ chválil šéf spolku. Sobotnímu odpoledni předcházela několika měsíční příprava. „Vyráběly se masky, kulisy a vše okolo. Do toho se musel nacvičit i program. Když jsme ale viděli, kolik přišlo lidí, tak to stálo za to,“ byl spokojený Denis Neminář. „Jsme rádi, že nám vyšla vstříc i obec včele s paní starostkou Mirkou Konečnou. Propůjčili nám prostory na přípravu,“ dodal.

Tím aktivity spolku Botumeszkame nekončí. Další akce je naplánována na 17. února, kdy proběhne Pochování basy s voděním medvěda. Na ní budou podílet zahrádkáři a Kelišky. „Teď si dáme týden pauzu a pak hned začneme spřádat plány na basu,“ zakončil Denis Neminář.