Letošní ročník soutěže Muž roku má opět reprezentanta z Opavska. Cao Thanh Tung tak navazuje na úspěch Michala Žůrka z Velkých Heraltic z minulého roku.

Krasavec Cao Thanh Tung z Opavska bojuje o titul Muže roku.Foto: archiv Cao Thanh Tunga

Devatenáctý ročník soutěže Muž roku o nejkrásnějšího muže České republiky zná své finalisty. Mezi dvanáct nejlepších se dostal i mladík s vietnamskými kořeny Cao Thanh Tung.

Narodil se v Bohumíně, ale vyrůstal a většinu života strávil v Opavě. O soutěži věděl, ale nikdy ho nenapadlo se do ní přihlásit. Až díky zprávě od agentury upozorňující na casting se rozhodl zkusit štěstí.

„Když jsem říkal kamarádům, že jsem šel na casting, smáli se. To mě ještě více motivovalo jim dokázat, že všechno je možné,“ vysvětlil Cao Thanh Tung.

Triko mu roztrhal tygr

Spolu s ostatními finalisty Muže roku 2018 už absolvoval soustředění v Dolní Lipové. Tam se mezi sebou soutěžící lépe poznali, trénovali choreografii na galavečer a navštívili tamní Faunapark.

„Bylo to skvělé. Měl jsem tu čest se doslova pomazlit s tygřicí ussurijskou. Na to budu ještě dlouho vzpomínat,“ smál se Cao Thanh Tung. Šelma ho totiž v nestřeženém momentu nepěkně poškrábala. S ostatními finalisty si ale rozumí lépe.

„Doteď mezi námi vládl přátelský duch. Snad to tak zůstane,“ komentoval Cao Thanh Tung.

Veškeré napětí vyvrcholí finálovým večerem 24. srpna v Náchodě. Fešák se na tuto velkou událost začíná plně připravovat.

„Byl jsem teď v jednom kole, takže ne vždy se mi dařilo dodržovat stravu a trénink. Do finále se ale budu snažit na sobě pořádně máknout,“ řekl s přesvědčením Cao Thanh Tung.

Není to poprvé, co se v soutěži krasavců daří někomu z Opavska. Už minulý rok se do finále dostal Michal Žůrek z Velkých Heraltic. Tomu se nakonec podařilo skončit čtvrtý mezi čtyřmi superfinalisty.

„Každý chtěl vyhrát, ať už to na obdiv dával, nebo ne. Já jsem také samozřejmě chtěl být první a dal jsem tomu maximum. I tak jsem šťastný a je to pro mě úspěch. Současně se pro mě otevírají pomyslné dveře s příležitostmi natáčet, fotit a podobně. Je jen na mně, jak s tím naložím,“ konstatoval Michal Žůrek po skončení minulého ročníku soutěže.