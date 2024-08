Také na podzim se budou v Kravařích konat německé konzulární dny. Vlajka Německa symbolicky, ale i reálně zavlaje nad Buly Arénou. Dny jsou primárně určeny pro vyřízení platných dokladů Spolkové republiky Německo, jako jsou například cestovní pas nebo občanský průkaz.

Konzulární dny Německého konzulátu v Praze se budou v Kravařích konat ve středu 23. října od 8 do 18 hodin a ve čtvrtek 24. října od 8 do 12 hodin. S ohledem na úřední hodiny je doporučováno všem zájemcům si předem rezervovat termín.

K TÉMATU

Kolik zaplatíte za německé doklady?

Vzhledem k tomu, že velká většina rodin na Hlučínsku a Kravařsku měla a stále má příbuzenstvo v Německu, je zřízení konzulárních dní v Kravařích poměrně logickým krokem. Za kolik si může žadatel, má-li na něj právo, vyřídit cestovní pas nebo občanský průkaz Spolkové republiky Německo?

- cestovní pas pro žadatele do 24 let: 1 900 Kč

- cestovní pas pro žadatele starší 24 let: 2 700 Kč

- předběžný cestovní pas (platný jen 1 rok): 1 900 Kč

- občanský průkaz pro žadatele do 24 let: 1 500 Kč

- občanský průkaz pro žadatele starší 24 let: 1 900 Kč

(částky se mohou mírně lišit v závislosti na kurzu české koruny)