Panorama Kravař se v těchto dnech výrazně změnilo. Už zdaleka vidíte, jak vysoko do nebes ční ty nejšílenější atrakce jako je Swing Tower – v podstatě řetízkový kolotoč, jen s tím rozdílem, že se závratnou rychlostí točíte desítky metrů nad zemí, klesáte i stoupáte, adrenalinový Space Institut – jakési lopatky opisující vysoko ve vzduchu kružnici, na jejíchž koncích sedí lidé v otočných sedačkách, Extreme – kyvadlo s řadou lavic na konci, které se různě točí, takže lidé ve vysokých rychlostech visí hlavou dolů, či v tomto srovnání naprosto poklidné Vyhlídkové kolo.

Kdo netrpí nevolnostmi a je s to vyzkoušet cokoli, rozhodně tyto atrakce na poutích nemine. Na Kravařském odpustu však na nich dáte za osobu od 100 do 200 korun za doslova pár minut zážitku. Kdo na nich však byl, má jasno – stojí to za to. A kdo tvrdí něco jiného, bude zvracet. Nebo už zvracel. Na těchto místech ale samozřejmě platí i určitá věková omezení a v podstatě na všech atrakcích naleznete informaci, že za děti si zodpovídají rodiče.

K TÉMATU Kolik stojí atrakce pro 1 osobu na Kravařském odpustu 2024 Lavice Freestyle: 100 korun

Space Institut: 200 korun

Break Dance: 120 korun

Vyhlídkové kolo: 100 korun

Extreme: 130 korun

Swing Tower: 100 korun

Labutě: 80 korun

Autodrom: 100 korun/auto (tzn. i 2 osoby)

Strašidelný zámek: 80 korun

Trampolína: 90 korun

Dětský vláček: 60 korun

Malý řetízkový kolotoč: 60 korun

Dětský koníčkový kolotoč: 60 korun

Automat na obří plyšáky: 50 korun/2 hry

Malá horská dráha Hyperion: 90 korun

Housenková dráha: 80 korun

Kino s virtuální realitou: 150 korun

Malování na obličej: 100 korun

Kolo štěstí: 80 korun

Skluzavka cirkus: 80 korun

Skákací hrad: 60 – 70 korun

Levnější jsou „klidnější“ atrakce či „dováděčky“ pro menší děti. Například Labutě stojí 80 korun, autodrom stovku (ale za auto, tedy i pro dvě osoby), dětské vláčky a kolotoče většinou 60 korun, strašidelný zámek a kolo štěstí 80 korun a trampolíny 90 korun. Řada atrakcí trvá „symbolické“ tři minuty, když je ale tisícový dav zrovna jinde a netvoří se fronty, jsou provozovatelé jednotlivých atrakcí schopni přetáhnout. Při návštěvě Deníku někdy i víc než dvojnásobně.

close info Zdroj: Deník/Petr Jiříček zoom_in První den Kravařského odpustu v Kravařích

Zmínka už byla o „šílených“ atrakcích čnějících vysoko do výšky, za zmínku v této kategorii ale rozhodně stojí také Break Dance, ukotvená auta na otočné konstrukci, která se nachází ještě na otočné podlaze, jež mění sklon. To, co začíná jako pohodová jízda, končí zběsilým křikem. Zabrat dá i lavice Extreme, která se točí „jen" po směru či proti směru hodinových ručiček kolem své osy.

Kravařský odpust zkrátka nabízí na jednom místě všechny atrakce, kde na jiných poutích čekáte, která z nich zrovna nebude chybět. Zde jich je na šedesát, od obřích až po prostorově skromné, jako je kino s virtuální realitou, kolo štěstí či střelnice, kde se stále vyhrávají růže, ale i mnohé další odměny. Prodejních stánků naleznete na čtyři stovky.