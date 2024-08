Jubileum 800 let slaví město Kravaře již tuto sobotu. Bude to velká zábava i skvělá podívaná.

Město Kravaře slaví letos 800 let. Respektive je to přesně osm století, co bylo dnešní město poprvé zmíněno v historických materiálech. Oslava je na plánu první srpnový víkend a je velkoryse pojata.

„Program bude nabitý, od slavnostní mše svaté, oceňování osobností a spolků po doprovodný kulturní program na dvou scénách v zámeckém parku,“ lákají Kravaře webu města.

close info Zdroj: Se svolením města Kravaře zoom_in Kravaře slaví 800 let. Plakát městských slavností.

Součástí oslav bude také sobotní historický průvod městem, který povede od kostela sv. Bartoloměje do zámeckého parku. Postupně účastníci projdou ulicemi Novodvorská, Náměstí, Tyršova, Nábřežní, Mlýnská a Alejní.

Průvod bude mít cíl v zámeckém parku, kde už budou připraveny dvě scény, na kterých postupně vystoupí například Sundays Band, Xindl X nebo Drive / DJ Baluu. Historická scéna zase bude bavit diváky v pravdě středověkým programem se sokolníky, kejklíři a historickými představeními.