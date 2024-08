Když se řeknou Kravaře, mnohým se vybaví symbol Prajzské - barokní zámek Kravaře, popřípadě Miss Europe z roku 1995 a dnes starostka obce Monika Žídková, provdaná Brzesková, či hokejová Buly Aréna hokejového bosse a místního patriota Aloise Hadamczika. I ten ale promine… když je totiž řeč o největším symbolu Kravař, tak jím bez špetky nadsázky není nic jiného než slavný Kravařský odpust, tedy největší pouť v Česku hned po pražské Matějské pouti.

Oficiálně akce trvá čtyři dny, letos od pátku 23. srpna do pondělí 26. srpna do nočních hodin, ve skutečnosti ale mnohem déle. Přípravy trvají týdny. Ještě před zahájením odpustu musejí mít kravařské hospodyňky nablýskané byty, navařené i napečené jídlo i zákusky a běda té, která by tuto zásadu podcenila. Ve městě lidé – bez výjimky – zametají i chodníky před domy a všechno musí být ukázkově čisté, ne-li přímo nablýskané.

Kravařané, Prajzáci, Němci, svátek pro všechny

„Není to svátek jen pro Kravařany, ale pro lidi z celé Prajzske, širokého okolí a taky Němce, bo každý druhý Kravařan má německé občanství. Přijíždí za námi rodiny z Německa, je to velké setkání,“ komentují pro Deník Kravařský odpust, jeho vliv a dopad místní.

Samozřejmostí je, že v pátek ani pondělí, čtvrtý a poslední den odpustu, téměř nikdo nejde do práce. Lidé se soustředí na to, co mají doma.

Na Prajzské se těchto akcí během léta uskuteční hned několik, Kravařský odpust je ale zdaleka největší. Odpusty jako takové jsou záležitostí Hlučínska a pod tímto názvem se rozumí svátek patrona kostela a také výroční pouť. Jedná se vždy o vícedenní záležitost.

„Odpusty jsou po celé Prajzske, v létě se konají výhradně venku, komu ale připadne na zimní období, neslaví ho. My máme to štěstí, že náš odpust je symbolem Prajzske,“ říkají místní.

Velká sláva se neomezuje jen na Mezivodky, odpust pohltí celé Kravaře. Že se koná něco výjimečného poznáte už v okolních obcích díky houstnoucí dopravě. Od mostu v Tyršově ulici přes řeku Opavu je pak zastavena doprava, odpustu jsou přenechány také ulice Nábřežní a Náměstí, které obsadí na čtyři sta prodejních stánků, tvořících jedno z největších dočasných tržišť. Seženete zde prakticky cokoliv, na opakující se přehršel levných čínských výrobků zapomeňte. V neposlední řadě je to přehlídka gastrospecialit.

Stovky stánků, desítky atrakcí, koncerty i ohňostroj

Stánky se mísí se zhruba šedesátkou pouťových atrakcí, čtyřicítkou velkých „kolotočů“ a dvacítkou menších. Nechybí střelnice, labutě, obří kola, centrifugy a další. V dnešní době si za ně však návštěvníci pochopitelně značně připlatí. Za tři minuty na dětském kolotoči zaplatíte kolem sedmdesáti korun, na adrenalinovějších atrakcích spíše od stokoruny výš. Bohatý výče napovídá, že přespolní lidé musejí počítat s řadou uzavírek a zákazy vjezdu. Omezení začínají v pátek v osm hodin ráno a končí v úterý v poledne.

Neodmyslitelnou součástí Kravařského odpustu je hudební program, který počítá se zhruba patnácti body. Highlighty budou Prajzský výběr (v pátek), Fiha a Rock’n Roll Band Marcela Woodmana (v sobotu), Pavel Callta (v neděli) a zejména No Name a DJ Lowa (v pondělí). Poslední den také zakončí velkolepý ohňostroj ve 21 hodin po vystoupení slovenské kapely. Koncerty a párty trvají do druhé hodiny ranní, v pondělí do půlnoci. Kravaře se budou bavit! Kdo nevyrazí na odpust, jako by nebyl.