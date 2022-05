Jde o zastavitelné území obce v Kobeřické ulici, nový vodovodní řad má přibližně 140 metrů. Toto místo je určeno pro výstavbu rodinných domů. Dva si už zde soukromé osoby postavily, avšak nebyly připojeny na vodovod, proto jsme tuto akci zafinancovali a zrealizovali. Do budoucna by zde mohlo vyrůst osm rodinných domů, počítáme s tím, že by se vykoupily pozemky pro silnici a potřebnou infrastrukturu a mohlo by se začít stavět.

Dalším místem, určeným pro rodinnou zástavbu, je lokalita za novým hřbitovem. Jak daleko jste s její přípravou?

Pracuje se na projektové dokumentaci, která by mohla být hotova snad letos v září. Včetně stavebního povolení na výstavbu nové komunikace a inženýrských sítí. Podle parcel a předběžného rozměření by zde mohlo stát patnáct až osmnáct rodinných domů. Část z toho jsou pozemky obecní, část je v rukou soukromníků, tam už to necháme na nich. Zkusíme se s nimi domluvit, aby se například podíleli na spolufinancování, protože jim vlastně jejich pozemky zhodnotíme. A když se bude dařit, rádi bychom ještě v tomto roce vysoutěžili zhotovitele. Bude se to odvíjet od aktuální situace na trhu, cen, nicméně chtěli bychom s tím začít co nejdříve, protože nám odcházejí mladí lidé bydlet pryč.

Nemáte tedy obavy, že by se pozemky neprodaly?

Vůbec ne, zájemců je dostatek, ptají se právě převážně mladí lidé. Ti aktuálně hledají stavební parcely v sousedních vesnicích, kde jsou dostupné i finančně. Ale někteří čekají, protože za současných hypotečních podmínek do toho nechtějí jít. Tím, že pak pro ně budeme pozemky mít, třeba si je koupí a za rok, dva začnou stavět. Pokud tedy vysoutěžíme zhotovitele ještě letos, bude to jen plus.

Vraťme se ještě do loňského roku. Kromě zmíněného vodovodu, které investiční akce jste prováděli v Hněvošicích?

Minulý rok nebyl investičně až tak zajímavý. Tradičně jsme se zaměřovali na opravy chodníků a cest. Rekonstruovali jsme obecní budovy, které to vyžadovaly. Větší akcí za asi 700 tisíc byla oprava hřbitova padlých vojáků druhé světové války, na toto jsme získali dotaci z Ministerstva obrany.

Co rok letošní?

Připravujeme projektové dokumentace. Na práci toho máme hodně, ale nemáme hotovy projekty. To má vliv i na podávání žádostí o dotace, protože tam většinou všichni chtějí projekt se stavebním povolením. Jedním z projektů, na který budeme aktuálně vypisovat výběrové řízení, je multifunkční sportovní hala. To byl i jeden z cílů tohoto volebního období, připravit minimálně projekt. Studie na halu už je hotová, teď potřebujeme dát vše dohromady tak, abychom mohli požádat o dotace. Nebude to levná záležitost, avšak nepůjde zároveň ani o výstavbu nové haly, ale rekonstrukci stávající, která má poměrně ideální parametry a kdysi sloužila jako obrovský sklad. Dále v letošním roce opět budeme opravovat chodníky a obecní komunikace, každým rokem vyčleňujeme ulici, která je v havarijním stavu a snad během příštího roku se dokončí poslední úseky, ať už to má trochu kulturu. A co nás dále trápí je fakt, že nemáme zateplen obecní úřad.

Budete jej zateplovat letos?

Teď právě s projektantem zateplení urychleně řešíme. Protože při současných cenách energií a plynu vůbec nevíme, jak to do budoucna bude dále. A my máme plynové vytápění.

Pane starosto, v čele Hněvošic stojíte od roku 2014. Budete v letošních komunálních volbách tento post obhajovat?

Ano, rád bych ještě starostou čtyři roky byl. Ale uvidíme, jak rozhodnou občané. V současné době už pracujeme i na složení kandidátky. Před čtyřmi lety jsme měli v obci jedinou, uvidíme, jak to bude letos, zda se někdo další přidá. Máme devítičlenné zastupitelstvo, už teď vím, že sedm současných zastupitelů by rádo pokračovalo dále.