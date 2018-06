Kritizovaná kuchařka pro chudé: najdou se i pozitiva

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) s řadou partnerských organizací včetně Slezské diakonie před nedávnem zveřejnilo Úspornou kuchařku, která je určena potřebným. Vysloužila si však spoustu kritiky.

Takto vypadá rizoto z úsporné kuchařky, které mimo jiné uvaříte z konzervy hovězího masa, sáčku mražené zeleniny, rýže, cibule, tvrdého sýra a koření.Foto: Úsporná kuchařka

Jednoduchost a praktičnost. Dva atributy, na nichž se snaží stát Úsporná kuchařka, která má posloužit lidem v nouzi. Často triviálními recepty z cenově dostupných surovin má pomoci chudým. A to například restovanou paštikou, zapékanými těstovinami s vepřovou konzervou a podobně.

Asi největší kritiku si publikace vysloužila od zakladatele Pražského kulinářského institutu Romana Vaňka, podle něhož chudí lidé mimo jiné prostě nečtou podobné brožurky, kašlou na větší efektivitu využití potravin a rozdíl mezi datem spotřeby a minimální trvanlivostí. Další odborníci kritizovali suroviny, mezi nimiž figurovaly konzervy, instantní věci ze sáčků a další nezdravé polotovary.

O názor naše redakce požádala předního opavského odborníka na gastronomii Alexandra Burdu, jenž je vedoucím Gastrocentra Opava a také pedagogem Slezské univerzity.

„Úsporné kuchařky v naší historii nejsou ničím novým. Nemám teď na mysli šílenství Ládi Hrušky. Čeněk Zíbrt napsal kuchařku s názvem Česká kuchyně za dob nedostatku před sto lety a radí v ní lidem v roce 1917 o tom, kde hledat obživu. Odkazuje se při tom na zkušenost lidí z počátku 19. století,“ popisoval Alexandr Burda, podle něhož je běžná edukativní činnost za krizí a válek.

Nicméně novou Úspornou kuchařku nevnímá čistě negativně. „Není to nic nového pod sluncem a nic, co by gastronomie neznala. Žijeme v době zážitků a když jíme kopřivy, žaludovou mouku nebo dokonce hmyz, je to tak trochu o poznání nebo chcete-li z rozežranosti. Ale byly doby, kdy to byla jediná možnost jak získat základní látky,“ komentoval opavský odborník na gastronomii a na adresu kritiků dodal: „Z profesionálního hlediska jim rozumím, ale v případě této kuchařky platí více než kdekoliv jinde staré české přísloví – sytý hladovému nevěří. K mnohým receptům bych měl rovněž malé výhrady. Vaření z konzerv uznávat nelze, nejsme-li ve stavu nouze nebo zásobovacích potíží. Celkově však práci hodnotím jako přínosnou pro určitou skupinu občanů a například rady o skladování potravin, enviromentální a společenské odpovědnosti by si měli přečíst všichni.“