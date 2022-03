Jednu migrační vlnu Krnov už zvládl, nyní připravuje databázi pomoci Ukrajincům

Vzhledem k tomu, že v celé české ekonomice působí početná komunita pracovníků z Ukrajiny, oslovil starosta Krnova zaměstnavatele v regionu. „Dnes jsem odeslal email větším zaměstnavatelům v Krnově. Nabízíme pomoc jejich ukrajinským zaměstnancům s vyzvednutím, dočasným ubytováním, stravou a lékařskou péčí jejich nejbližším rodinným příslušníkům,“ informoval starosta Hradil o nabídce směřující k zaměstnavatelům.

Pomáhá také partnerský Prudnik

Ukrajinská Nadvirna je partnerské město nejen Knrova, ale také polského Prudniku. Také s polskými partnery Krnov koordinuje pomoc Ukrajině.

Zastupitelstvo Krnova z rozpočtu města vyčlenilo tři miliony korun, které budou sloužit jak pro lidi, kteří v partnerském městě Nadvirna zůstávají, tak pro ty, kteří k nám prchají před válkou.Zdroj: Deník/František Kuba

„Od samosprávy z Nadvirne nám přišel seznam položek materiální pomoci. Jde z části také o položky potřebné k budování domobrany. Snažíme je expresně vše pořídit a odeslat. Koordinujeme se s Prudnikem, kde je také ubytováno několik desítek žen a dětí. Včera jsem měl videokonferenci s Grzegorzem Zawiślakem, burmistrem (starostou) a s Radosławem Roszkowskim, starostou prudnického powiatu (okresu). Zítra večer do Nadvirné odjíždí dva nebo tři polské autobusy s pomocí. Plánujeme do nich přidat i tu naši,“ informoval starosta Hradil jak funguje spolupráce partnerských měst Krnov, Prudnik a Nadvirna.

Ukrajinské děti do českých školních tříd

Důležité je, aby se ukrajinští hosté necítili v Krnově vyčleněni z české společnosti. Díky své bezprostřednosti se nejsnáze a nejrychleji skamarádí děti.

„Řešíme také výuku ukrajinských dětí. Žádné vyčleňování se u nás dít nebude. Se školami jsme domluveni na integraci ukrajinských dětí do českých tříd,“ shrnul otázky školství Tomáš Hradil s tím, že prvních několik hodin po spuštění městské sbírky pomoci Ukrajině občané Krnova poslali téměř 90 tisíc korun.Zatímco peněz a nabídek ubytování nikdy nebude dost, s darováním hraček a obnošeného textilu je potřeba brzdit.

„Aktuálně potřebujeme hlavně ubytování a peníze. Materiální pomoc nemusí být automaticky špatná, pokud předem víme, co uprchlíci nebo lidé na Ukrajině potřebují a víme, kam ji směřovat. Vím, že to všichni myslíte dobře, ale třeba obnošený textil nebo hračky jsou něco, čím je celý svět doslova zaplavený. Není to to nejdůležitější,“ uzavřel starosta Krnova a vyzval spoluobčany, aby posílali finance pro Nadvirnu na tento transparentní účet.