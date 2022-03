Starosta Krnova Tomáš Hradil doufá, že by město mohlo získat zubařku z Ukrajiny. „Podařilo se mi získat kontakt na ukrajinskou zubařku, která se svou rodinou utekla před válkou ve své rodné zemi. Nechci vyvolávat plané naděje, pořád tomu nedávám velkou pravděpodobnost, přesto se ji snažíme získat pro Krnov. Toto téma už jsme koordinovali s ředitelem Sdruženého zdravotnického zařízení SZZ Krnov Ladislavem Václavcem,“ informoval starosta Hradil s tím, že počet uprchlíků v Krnově už překonal dvě stovky. Téměř všechno jsou děti a ženy.

Po zajištění základních životních potřeb jako ubytování a jídlo pomalu přichází na řadu další aktivity. Některé děti začínají chodit do školy. Různé spolky a dobrovolníci jim zajišťují volnočasové aktivity.

„Moc děkuji všem rodinám a institucím, kteří poskytujete střechu nad hlavou lidem, kteří prchají z válkou zmítané rodné země. Chystáme další kapacity. Podařilo se nám připravit bývalý penzion Koliba díky manželům Rysovým. Další desítky míst nabízí církevní instituce a po domluvě s krajem připravujeme pro pobyt budovu bývalého internátu na křižovatce Hlubčické a Soukenické,“ doplnil starosta Tomáš Hradil.

Ukrajinky si samy říkají o práci

Město už tipuje další objekty, které by mohly sloužit k ubytování uprchlíků. Stát chystá finanční programy, aby ubytování uprchlíků bylo ekonomicky aspoň trochu smysluplné pro ubytovatele, jako jsou třeba penziony.

„Vláda také chystá program na přebudování nebytových prostor na bytové. To by umožnilo například využít budovu bývalé 3. Základní školy nebo nevyužitý objekt v areálu Kofoly. S přípravou dalších ubytovacích prostor nám pomáhají samy ukrajinské ženy. Jsou velmi pracovité a samy si o práci říkají,“ popsal svou zkušenost Tomáš Hradil.

Všichni doufají, že jde o dočasnou pomoc. Většina uprchlíků deklaruje, že se chtějí co nejdříve vrátit na Ukrajinu. „Pokud se bude chtít kterákoliv z rodin v Krnově trvale usadit, uvítáme to s otevřenou náručí. Neznamená to ale trvalé zvýhodňování. Neumím si například představit přednostní pořadník pro trvalé přidělení bytů snad s výjimkou nejžádanějších profesí, jako je třeba zubař,“ uzavřel starosta Krnova s tím, že město už také kompletuje další velkou zásilku materiální pomoci pro Ukrajinu..