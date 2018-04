Krnov i Opava se „rozsvítily“ modře

/FOTOGALERIE/ Modrá barva symbolizující porozumění a podporu lidem s autismem včera zaplavila krnovské náměstí.

Krnov se přidal ke kampani na podporu rodinám pečujícím o své blízké s autismem.Foto: Deník / Mathiasová Gabriela

Modré dny. Mají připomínat, že mezi námi žijí lidé postižení autismem. Modrá zaplavila včera i krnovské Hlavní náměstí.

„Má to smysl. Alespoň si lidé uvědomí, že mezi námi žijí lidé s různým postižením,“ uvedla Monika Bartošová, pracovnice v sociálních službách, která přišla včera v Krnově podpořit akci na podporu rodin, které pečují o své blízké s autismem.

„Jsou různé formy tohoto postižení. Lidé s nejtěžší formou žijí ve svém světě, do něhož se nedá proniknout. Postižení s lehčí formou komunikují, ale kontakt s nimi a péče o ně není jednoduchá,“ dodala.

Její slova potvrzuje i Martina Nováková. Kolem krku má modrý šátek. Modrá je symbolem celé kampaně, jejímž cílem je zlepšit povědomí o autismu.

„Téma je stále tabuizované. Když se lidé setkají s postiženým člověkem, je to pro ně rušivý element. Často tomu nerozumí. Setkají se s autistickým dítětem a myslí si: to je ale nevychované dítě. Je dobře, že se Krnov do kampaně zapojil,“ poznamenala Martina Nováková, která je krajskou zastupitelkou.

„Jsem tady ale sama za sebe, zajímá mne to a chtěla jsem akci podpořit,“ dodala.

Krnov organizuje tak zvané Modré dny každoročně.

„Jsem spokojená, počasí vyšlo, letos jsme přidali stanoviště, která pomohou dětem i dospělým pochopit, jak třeba lidé s autismem vnímají svět, ruší je zvuky, světla, změna řádu,“ uvedla na náměstí jedna z hlavních organizátorek Veronika Žídková ze Slezské diakonie.

Modré dny si v dubnu připomínají i v Opavě, a to díky pedagogům a žákům Základní školy a Praktické školy na náměstí Slezského odboje. Podle speciální pedagožky Zuzany Melecké se škola připojuje k této kampani již poněkolikáté.

„Cílem je upozornit na tento celoživotní hendikep a také na to, že přibývá dětí i dospělých, kteří jsou prakticky neumístitelní, protože pro ně nejsou k dispozici žádná zařízení, kde by se mohli léčit,“ uvedla Zuzana Melecká.

Upozornila také, že pro letošek se v Opavě podařilo na 26. dubna připravit setkání rodičů autistických dětí se členy spolku ADAM Autistické děti a my z Ostravy.

„V Opavě podobný spolek nefunguje, proto jsme rádi za tuto besedu,“ podotkla Zuzana Melecká. Kampaň Česko svítí modře již pátým rokem organizuje Platforma Naděje pro Autismus a podílí se tím na zvýšení povědomí veřejnosti o autismu.