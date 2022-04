Cíl: koupaliště a lázně ve společném areálu

Krnovské koupaliště historicky fungovalo u řeky Opavice a krytý bazén u řeky Opavy. Pracovníci se museli přesouvat mezi letním koupalištěm a dosluhujícím bazénem ze sedmdesátých let. Než zastaralý krytý bazén opravovat a modernizovat, to už bude výhodnější hned vedle koupaliště postavit nový.

Proč Ukrajinci jezdí autobusem zadarmo? Řidič MHD z Krnova dostal jasnou odpověď

„Moc se těšíme na to, až budeme moci spojit provozy krytého bazénu a koupaliště. Každý, kdo do toho areálu vstoupí, nebude muset řešit počasí. Stačí si jen vybrat aktivitu podle toho, jestli je zataženo s deštěm nebo hezky. Hodně si od toho slibujeme z hlediska návštěvnosti, když lidi víc zaujmeme. Je to výhodné i z hlediska provozu, když budeme mít jeden tým, který se nemusí přesouvat,“ vysvětlil Tomáš Hradil důvody dlouho očekávané změny.

Čtrnáct návrhů, tři medailová místa

Do soutěže na nový bazén se přihlásilo čtrnáct návrhů, z nichž porota chtěla vidět pět rozpracovaných detailněji. Nejlepším třem pak udělila ceny. První místo získal tým AOC architekti s.r.o. „Lázeňský dům je vybavený potřebným zázemím, místem k odpočinku, občerstvením, rozsáhlým a přesto intimním saunovým světem s výhledy do přírody,“ shrnulo svou koncepci studio AOC architekti. Silnou stránkou vítězného návrhu je propojení exteriéru s interiérem.

Nejdelší visutý most na světě. Dolní Morava otevře v květnu unikátní atrakci

Starosta města Krnova Tomáš Hradil byl současně místopředsedou poroty. „Nové městské lázně jsou pro mě učebnicovým příkladem, proč pořádat architektonické soutěže. Sešlo se nám 14 návrhů, ten vítězný přitom ční výrazně nad těmi ostatními - umístěním v prostoru, kompaktností, řešením provozních vazeb. Vyšší investice do přípravy projektu se tak vrátí v podobě nižších nákladů na výstavbu a především ekonomičtějším provozem,” komentoval Hradil architektonickou soutěž.

Bazény, saunový svět, fitness…

Předseda poroty Roman Brychta upozornil, že bylo nutné návrhy hodnotit s ohledem na krajinářský kontext, protože v této lokalitě je kromě venkovního koupaliště také řeka se silným rekreačním potenciálem. Propojením venkovního koupaliště s novými městskými lázněmi vznikne celé sportovně-relaxační centrum. Zahrnuje plavecký bazén, relaxační bazén, saunový svět, fitness i služby.

Samotné soutěži předcházelo v roce 2017 vypracování studie proveditelnosti, která zvažovala jak opravu starých lázní, tak výstavbu nového objektu. Zastupitelstvo zvolilo novostavbu.

K TÉMATU

První místo získal tým AOC architekti s.r.o. v sestavě Ondřej Císler, Josef Choc, Filip Rašek, Natálie Kristýnková, Jonáš Mikšovský, Barbora Lopraisová, Emily Hillová, Mikoláš Vavřín, Klára Kvízová, Matyáš Bartoň. Na druhém místě se umístili WMA architekti s.r.o. v autorském složení Vendula Bažová a Martin Materna. Třetí místo obsadilo Studio Perspektiv ve složení Martin Stára, Ján Antal, Sebastian Sticzay, Tomáš Pavlakovič, Silvia Snopková. Porota rozhodla o udělení skicovného pro dva týmy, které se probojovaly do druhé fáze soutěže. Těmito týmy je studio MEZI+ DOXA, za které se na návrhu podíleli autoři Ivo Stejskal, Maroš Mitro, Tomáš Boroš, Ondrej Jurčo, a MONOM WORKS ve složení Michal Bernart, Igor Hobza, Jakub Vašek, Tomáš Kočař, Marie Záhorová, Matěj Ševela, Michal Zapletal a Christina Vergopoulou Efstathiou.