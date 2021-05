Hlášení o šesti lidech v zaseknutém výtahu obdržel nedávno také dispečer Městské policie Krnov. Volajícím byla jedna z šestice osob, takže mohla podat strážníkům opravdu autentické svědectví, jaké nálady a fobie prožívají lidé uvěznění ve zdviži.

Dovolali se sice na servisní firmu se sídlem v Dolním Benešově, takže pomoc je na cestě, ale do Krnova to výtahoví technici přece jen mají ještě kus cesty, a kyslík v kabině už pasažérům znatelně chybí.

Lidé uvěznění ve výtahu si vyměnili své poznatky a jednomyslně se shodli, že ve stísněnému prostoru se všem přítomným opravdu už dost špatně dýchá.

Krnovští strážníci proto na místo přivolali hasiče, kteří to měli mnohem blíž, než výtahoví technici. Do půl hodiny od nahlášení události se krnovským hasičům podařilo výtah otevřít a osoby vyprostit. Následně strážníci počkali do příjezdu servisního technika.