Kruté pracovní úterý. Ženě z Opavska vzal lis ruku, muž v Ostravě nepřežil

Záchranná zdravotnická služba MS kraje asistovala v úterý 24. května u vážných pracovních úrazů v Ostravě a Sosnové na Opavsku. Nebude to nic, na co by se mělo vzpomínat.

Ilustrační foto. | Foto: Jaromír Šimek