Vávrovickou Obecní ulicí neprojedou motoristé až do poloviny prosince a cyklostezka z Palhance je mezi ulicemi U Lávky a Vávrovická do 19. září rovněž uzavřena.

Úsek mezi opavskou ulicí Mostní a náměstím sv. Trojice stavební práce uzavřou pro dopravu od 5. dubna do 7. května a most na Pískové ulici v Jaktaři bude pro celkovou rekonstrukci uzavřen od 12. dubna do 24. října.