Moravskoslezský kraj navazuje na včerejší 1. vlnu rychlé finanční pomoci. Včera dostalo celkem 9 milionů korun 18 nejvíce postižených obcí, krajské peníze mohou využít na zmírnění následků povodňových škod, tedy na prvotní výdaje spojené s povodní.

V pátek 20. 9. hejtman kraje Josef Bělica rozhodl o 2. vlně finanční výpomoci, která bude směřovat do obcí: Heřmanovice, Úvalno, Brumovice, Holasovice, Velké Hoštice, Kravaře, Dolní Benešov, Hlučín, Děhylov, Velké Albrechtice, Bílovec, Jistebník, Bravantice, Sedlnice, Hladké Životice, Jeseník nad Odrou, Studénka, Český Těšín, Brušperk, Stará Ves nad Ondřejnicí, Klimkovice, Vřesina a Krasov.

V Opavě potřebuje finanční pomoc i domov pro seniory Bílá Opava, kterému povodeň zatopila prostory v Rybářské ulici. Velká voda vystoupala do výše 120 centimetrů, zalila celou zahradu a spodní část objektu. „Je to pro nás katastrofa. Voda zlikvidovala sklepy, ve kterých byla prádelna, sklady, i kotelna. Kompletně nám zničila kuchyň i úplně novou kogenerační jednotku, Zničené máme všechno zázemí i se zařízením. Co jsme mohli přemístit do vyšších regálů, to jsme přemístili, ale bohužel to nepomohlo, voda se dostala i tam. Senioři zůstali v objektu, jen jsme je přemístili do vyšších pater. Mnozí z nich byli dost nervózní, protože nevěděli, co se děje a ti, kteří to věděli, byli klidnější, ale jak čas běží, klid už též ztrácejí. Zásadním problémem jsou nefunkční výtahy,“ konstatuje ředitel domova Michal Jiráska.