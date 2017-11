Kudlich přispěl k ukončení éry feudalismu i otrokářství

V opavské Univerzitní knihovně na Bezručově náměstí v úterý začíná výstava o úvalenském rodákovi Hansi Kudlichovi.

Hans Kudlich s chotí Luisou a devíti dětmi.Foto: archiv Úvalna

Vernisáž ve vestibulu opavské Univerzitní knihovny v úterý v 15 hodin odstartuje výstavu Hans Kudlich osvoboditel sedláků. Akce se koná u příležitosti 100. výročí úmrtí Hanse Kudlicha za osobní účasti jeho příbuzného Waltera Kudlicha. Bude přístupná až do 26. ledna 2018, vždy od pondělí do pátku od 10 do 17 hodin.

Hans Kudlich pocházel z bohaté selské usedlosti v Úvalně. Tehdy Úvalno patřilo ke krnovskému panství Lichtenštejnů. Dobré finanční zázemí Kudlichovi umožnilo bezproblémové studium na opavském gymnáziu i filozofie a práva na vídeňské univerzitě.

Během revolučních událostí v březnu 1848 se Kudlich prosadil jako člen studentské legie a stal se poslancem říšského sněmu. Do dějin se zapsal tím, že předložil ve sněmovně návrh na zrušení poddanství. Byl dopracován do podoby zákona, který říšský sněm přijal a císař Ferdinand podepsal.

Obyvatelé Úvalna nebo Krnova se jednoho dne v roce 1848 probudili a zjistili, že díky Kudlichovi už nejsou poddaní knížete Lichtenštejna, ale právě se stali svobodnými občany rakouského císařství. Ten den u nás skončila éra feudalismu, kdy měla ve společnosti hlavní slovo aristokracie.

Veškerou agendu od šlechticů převzaly státní úřady. Svobodní lidé se už nemuseli doprošovat vrchnosti, pokud se chtěli třeba stěhovat za prací. Mobilita pracovních sil je hlavní předpoklad pro vznik manufaktur, průmyslové revoluce a kapitalismu.

Mladičký Hans Kudlich svým návrhem spustil dominový efekt a světovou lavinu. Vděční sedláci začali památníky Habsburků a Lichtenštejnů předělávat na památníky Kudlichovi, svému osvoboditeli. Kudlichovské památníky najdeme nejen na Krnovsku a Bruntálsku, ale i v Německu, Rakousku a USA.

Díky Kudlichovi zaniklo Krnovské knížectví a vznikl okres Krnov, kde státní správa nahradila aristokratické úřady. Okres Krnov zrušili až komunisté v roce 1960 a nahradili ho okresem Bruntál, ale to už je jiná historie.

Hans Kudlich se zasadil nejen o konec feudalismu, ale také o konec otroctví. Po emigraci do USA se z něj stal republikán, který v občanské válce „Sever proti Jihu“ se jednoznačně postavil za zrušení otroctví černochů a za zvolení Abrahama Lincolna prezidentem.

Kudlichova doba ale byla spojena nejen se vznikem společnosti rovnoprávných občanů, ale také s vypjatým soupeřením Čechů a Němců. Těžko ale lze na tehdejší dobu aplikovat dnešní termíny jako vlastenectví nebo nacionalismus.

„V otázkách národnostních, týkajících se vztahů mezi Čechy a Němci, zastával stanovisko velice ortodoxní, v neprospěch otázky české. Což nijak nezmenšuje historickou úlohu, kterou odvážně sehrál v době jedné důležité změny v dějinách,“ zhodnotil Kudlichovo hypertrofované němectví historik Petr Andrle s tím, že velké osobnosti nejsou vždy takové, jaké bychom si je přáli mít od počátku až do konce.

V USA Kudlich působil ve městě Hoboken, ve státu New Jersey, jako praktický lékař. Získal postupně vlivné společenské postavení a značný majetek.

Do své vlasti a zejména rodného kraje se po návratu demokratických poměrů často vracel. Navštívil Úvalno, Krnov i Opavu, kde jistý čas věnoval psaní své kroniky o revolučním roce 1848. Selskými soukmenovci německého jazyka byl ctěn za života i po smrti.

V rodném Úvalně mu k 100. výročí narození postavili pomník v podobě rozhledny Kudlichwarte. V přízemí rozhledny je uložena urna s jeho popelem.