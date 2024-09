Kulminace řeky Opavy v Děhylově by měla nastat kolem 4. hodiny ráno, poté by měla podle předpovědi ČHMÚ začít hladina klesat. Její aktuální stav na monitorovacím bodu v Děhylově je na úrovni 569 centimetrů. Kulminace se očekává při výšce 6,70 metru. Podle aktuální předpovědi by měly po půlnoci znovu začít padat srážky – případné rozvodnění místních řek by ale nemělo dosáhnout stejného stupně a intenzity jako v předchozích hodinách.

„Nejkritičtějším místem v Hlučíně je v současné době lokalita kolem Domova pod Vinnou horou, objekt je zabezpečený povodňovým valem o výšce přes jeden metr a délce 220 metrů. Val zachytí hladinu ve výšce 80 centimetrů. V lokalitě je rozmístěno také více než 300 pytlů s pískem. Objekt by měl být ochráněn tak, aby klienti nemuseli být evakuováni. Pokud by se hladina vylila přes ulici Celní a začala by stoupat, budeme obyvatele domova přemísťovat do vyšších pater,“ konstatovala starostka Petra Tesková.

Kolem Hlučínského jezera jsou zatopené travnaté plochy i parkoviště, do přelití vody přes ulici Celní zbývá zhruba 10 centimetrů. V lokalitě kolem velkého mlýna na ulici Celní zůstávají ve svých nemovitostech i přes výzvu PČR k evakuaci dva manželské páry.

close info Zdroj: Pavel Nezval zoom_in Situace na řece Opavě, hlučínské Štěrkovně a v Darkovičkách objektivem našeho čtenáře.

Jen v průběhu dnešního dne byla k dispozici tisícovka pytlů se 40 tunami písku. Pro zaplavené lokality, ze kterých odtekla voda, budou od zítra připraveny velkoobjemové kontejnery.

„Město poskytne 15 kontejnerů na odvoz odpadu ze zaplavených lokalit. Obyvatelé ho mohou do sběrného dvora přivézt ale také sami. Situace bude monitorována a průběžně budou nádoby vyváženy. Umístěny budou kolem komunikací a na veřejně přístupných místech, jejich přehled bude zveřejněn zítra na webu města. Při manipulaci s odpadem doporučujeme používání rukavic,“ doplňuje místostarosta Václav Škvain. Zítra se do ulic vypraví čistící stroj technických služeb, který začne sbírat větve a z ulic smývat nečistoty.

Cesta do Ostravy z Hlučína vede přes Petřkovice a Koblov. Most z Hlučína přes Děhylov je až do odvolání uzavřen. Směr z Hlučína do Opavy je průjezdný.

„V pravidelném kontaktu jsem s bezpečnostními složkami, které si nejčastěji stěžují na nekázeň veřejnosti. Stále se s nimi potkávají v uzavřených a nebezpečných lokalitách. Znovu chci proto apelovat na veřejnost, aby zůstala doma a přehled o situaci si dělala na základě fotek a videí na oficiálních sociálních sítích města Hlučína nebo médií,“ dodala starostka Tesková.

V areálu Hlučínského jezera byly z bezpečnostních důvodů odstaveny plyn a elektřina, které v běžném provozu zásobují areál energiemi. Ten je v současné době pod vodou a není přístupný veřejnosti.