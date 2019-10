Majitelka butiku La Gabriella Gabriela Premusová přiblížila, že šlo o průřez celým portfoliem. „Chceme, aby zákaznice věděly, že umíme oblékat od sportovnějšího vzhledu s teniskami až po vrcholnou eleganci,“ uvedla Gabriela Premusová, jež sama chodí po mole a jde tak svým modelkám z řad zákaznic příkladem. Trendům letošního podzimu a zimy vévodí kostky, přírodní tóny a leopardí vzory, prostor byl věnován i techno looku. „Protože technické materiály, stříbro a kovy z módy nevyprchaly ani po několika sezonách. Nesmím zapomenout na barevné kombinace, které na ulici běžně nepotkáte, například červená s růžovou,“ vyjmenovala s tím, že barvou nadcházejících měsíců je jednoznačně camel.

Přehlídku doplnily také dvě přednášky. Gabriela Premusová si připravila ukázky jak pomocí broží, pásků či šátků nosit jeden kabát na osm způsobů. Majitelka optiky Jarmila Skryjová na show propůjčila brýle a vysvětlila, že jsou nedílnou součástí každého outfitu. „Rozhodně bychom jich měli mít doma více, zkrátka na každou příležitost. Do společnosti mohou být brýle více zdobené kamínky, kroucené, s lesklejšími kovy. Sportovní jsou pak jednodušší, odlehčené,“ vysvětlovala optička.

Součástí módní show byla také dražba dvou kabelek Kabelkového veletrhu, jenž se uskuteční v pátek 15. listopadu v Obchodním centru Breda & Weinstein, jedna od herečky Dany Morávkové a druhá od první Miss Československa Ivany Christové. Na transparentní účet Zdeňka Pavelka, který od narození trpí dětskou mozkovou obrnou, se podařilo získat rovných sedm tisíc korun. Novou majitelkou kabelky značky Elega Dany Morávkové se stala manželka Ludvíka Navrátila, autorizovaného zástupce Geox pro Českou republiku. „Moc vám držím palce ve vaší bohulibé činnosti. Vždy rád podpořím charitativní projekty, které mají smysl. Sám se snažím pomáhat. Navíc věřím, že manželce kabelka udělá radost, takže jsem spojil příjemné s užitečným,“ řekl Ludvík Navrátil.

V doprovodném programu vystoupila vítězka soutěže The Voice Lenka Szabó Hrůzová s vlastní písní, dále se songy Vyznanie a Rollig in the Deep.

Moderování se ujal sám Oto Premus, manžel Gabriely, za podpory zkušené televizní reportérky Terezy Šnoblové.

Po přehlídce se návštěvníci občerstvili na bohatém rautu a večer zakončila dance after party s dýdžejem.