Česká pošta (ČP) nabízí objekt bývalé pošty na Masarykově třídě za 34 milionů korun. Je to stejná cena, za jakou byla budova k mání v předchozích třech kolech elektronické aukce. Právě jejím prostřednictvím hledá podnik pro ke svému původnímu účelu již nevyužívanou budovu nového vlastníka.

Jenže to se zatím nedaří. První kolo výběrového řízení proběhlo loni v březnu. Přihlásily se do něj tři subjekty a jeden z nich byl už i jako kupec vybrán, jenže ještě před zápisem do katastru nemovitostí si všechno rozmyslel a od prodeje odstoupil. Následovalo kolo druhé, a to loni v říjnu. Do něj už se nepřihlásil nikdo a k dražbě nedošlo ani napotřetí.

„Třetí kolo elektronické aukce se uskutečnilo v červnu letošního roku a nepřihlásil se do něj žádný zájemce,“ uvedl Ivo Vysoudil z Oddělení komunikace ČP. Další postup? Stejně jako v předešlých případech. Odstartuje v pořadí čtvrté kolo aukce, podle Ivo Vysoudila by se tak mělo stát letos na podzim. V budově má nyní probíhat běžná údržba.

Naši redakci zajímalo, jestli má ČP v plánu oslovit potencionální zájemce o koupi třeba i prostřednictvím realitní kanceláře, jako to udělal správce konkursní podstaty Josef Cupka, který se snaží prodat další prázdnou budovu ve městě, bývalý obchodní dům Breda. „Využít služeb realitní kanceláře neuvažujeme, jelikož nabízíme své nemovitosti v rámci e-aukcí, kde není prostor pro zprostředkovatele,“ konstatoval Ivo Vysoudil. Poohlédnout se ČP nechce ani na zahraničním trhu. „Případný zahraniční zájemce se může do výběrového řízení přihlásit sám,“ dodal.

Hlavní pošta sídlila na Masarykově třídě v Opavě od konce 19. století. V roce 2014 se přestěhovala do Obchodního domu Breda&Weinstein, jako důvod tehdy uváděla ČP úsporu peněz.