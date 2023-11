Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

V 90. letech vznikl v Opavě podnik, který zde dosud neměl obdoby. Šlo o něco revolučního, něco, na co Opavané rozhodně do té doby nebyli zvyklí. Hospoda se nacházela v Masařské ulici, skoro hned na rohu s ulicí Mezi trhy. Ve svých začátcích to bylo nóbl zařízení ve stylu divokého západu, sedělo se i v patře. Jenže s hospodou to později šlo od desíti k pěti, až se z baru stalo zařízení, kam by střízlivý nešel snad skoro nikdo, kde metaforicky řečeno létaly popelníky vzduchem, zkrátka taková „pátá cenová“. Odpovídala tomu klientela i prostředí. Nyní jsou někdejší hospoda a bar už dávno minulostí.