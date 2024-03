Opavský kytarista Milan Bátor je nominovaný na Ceny Jantar, které se udělují moravskoslezským umělcům. Porotu zaujal svou instrumentální nahrávkou osmnácti známých písní The Beatles, kterou v netradičním aranžmá vydal na gramofonové desce. Poznejte talent z Opavy blíže na jeho hudební cestě od první uchopení kytary až po počin, se kterým má šanci na cenu. Ceny Jantar s budou vyhlašovat 22. dubna v Ostravě.

Kytarista Milan Bátor z Opavy ozvláštnil legendární Beatles. Může vyhrát cenu. | Foto: se svolením Zbyňka Maděryče

Poprvé opavský kytarista Milan Bátor uchopil do rukou strunný nástroj až ve svých čtrnácti letech. V tu chvíli, ale věděl, že kytara je jeho osud. „Do té doby jsem si užíval věku nevinnosti a sladké nevědomosti dětství,“ podělil se o své pocity kytarista. Hra na strunný nástroj mu přináší kontakt s magickým světem, který nemůže člověk poznat jinak. Dále radost, smutek, lásku i smrt. „Hra je tvořivý proces, kdy vám pod rukama vykvete něco nádherného nebo třeba ošklivého. Obojí má ve správný okamžik smysl. Kreativitu beru jako možnost volby,“ popsal kytarista.

Milana Bátora na jeho hudební cestě formovali rozliční hudebníci. S prvním důležitým člověkem, který ho na stezce profesionálního kytaristy ovlivnil, se setkal na křesťanských táborech a jmenuje se Pavel Raška. Stali se z nich kamarádi. Ze známých umělců jej formoval Vlasta Redl, poslechem jehož hudby se Milan Bátor nechal unášet.

Opavská vzpomínka na Josefa Somra ožívá. Oslavil by devadesátku

„Největším idolem však byl můj pan profesor Ondřej Gillig, u něhož jsem kytaru na Janáčkově konzervatoři v Ostravě vystudoval. To on mi předal veškerou lásku a naučil mě kytaru vnímat jako nástroj, který dokáže zpívat,“ zdůraznil Bátor. Své zkušenosti předává dál jako učitel mladší generaci.

The Beatles vydávali také na vinylu

Čas plynul, Bátor jako kytarista zrál a propracovával se i ke složitějším skladbám. Mezi ty náročnější instrumentální počiny patří právě deska I Beatles pro kytaru, kterou v neobvyklých aranžích vydal v loňském roce na vinylu. Kdo však nevlastní gramofon, nemusí smutnit. Cest, jak si nahrávky poslechnout je daleko více. Lze je nalézt v ukázkách na webových stránkách vydavatelství Supraphon. Celé album se dá najít na hudební platformě Spotify.

Yesterday v podání M. Bátora

Zdroj: Youtube

Vydání 18 nejznámějších písní kapely The Beatles právě na gramofonové desce, má svůj význam. „The Beatles vydávali své nahrávky ve vinylové éře. Tehdy nic jiného nebylo. Baví mě dělat věci stylově. Respekt k tradici a její nenásilná aktualizace jsou hodnoty, které dávají smysl,“ upřesnil svůj záměr Milan Bátor.

Opavský Ostroj pomůže s dostavbou pražského metra

Proč si ke zhudebnění vybral právě písně známe liverpoolské kapely? „Úpravy písní The Beatles, které na svém albu hraju, jsou dílem italského kytaristy jménem Mario Gangi. Byl to jeden z nejpozoruhodnějších umělců 20. století, který fantasticky hrál klasiku, moderní a jazzovou hudbu,“ sdělil muzikant. Doplnil, že jeho úpravy jsou naprosto nadčasové a nikdo je dosud na desku či cédéčko nenahrál. „Bylo mi to líto, a tak jsem se o to pokusil,“ doplnil na vysvětlenou a dodal, že začátky nebyly vůbec snadné.

Každý okamžitě pozná, o jakou píseň jde

Podle Milana Bátora skladby v netradičním provedení určitě můžou zaujmout moderního posluchače. „Jsou totiž absolutně nadčasové. Gangi je vymyslel tak, aby každý okamžitě poznal, o jakou písničku The Beatles jde. K melodii přidal výraznou rytmiku a harmonii lehce okořenil jazzem,“ vysvětlil a jedním dechem dodal, že tak vznikly půvabné barevné miniatury, které zachycují geniální invenci The Beatles, a přitom nejsou jen pouhým opisováním. „Ta přidaná hodnota je obrovská právě v tom, že je decentní, noblesní a kultivovaná. Dnes to vlastně zní jako klasika,“ poznamenal důrazně hudebník.

Vtipný Radar z M.A.S.H. na Opavsku zmizel. Proč, a jak se zase vrátil zpět

Jedním z největších úspěchů jeho dosavadní profesní dráhy, je nominace nahrávek „Brouků“ na prestižní moravskoslezské Ceny Jantar, o které se dozvěděl z tisku. „První pocit, abych pravdu řekl, byl poněkud provinilý. Říkal jsem si, že mezi ostatní skvělé umělce nepatřím a cítil jsem se poněkud nepatřičně,“ popsal. Nakonec jej uchlácholil fakt, že nominaci nemohl ovlivnit. „Jedná se o verdikt profesionálních kritiků a publicistů, který stejně nemohu nijak zvrátit,“ poznamenal vesele a doplnil, že deska je nominovaná v kategorii populární a alternativní hudba.

Michelle v podání M. Bátora

Zdroj: Youtube

Závěrem nás zajímalo, čím si nominaci podle sebe zasloužil. „Chtěl bych doufat, že to je souhra celé řady aspektů, která vede od dramaturgicky přínosného počinu přes vycizelovaný booklet, zvuk a kvalitu úprav až ke konkrétní interpretaci,“ uzavřel Bátor. Zda nominaci promění ve vítězství, se dozví opavský talent 22. dubna večer. Ceny Jantar se budou předávat v Domě kultury Poklad v Ostravě, kde se nominanti dozví, kdo cenu získal.