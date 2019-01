Opava - Dosud pověřeného ředitele Slezské nemocnice Ladislava Václavce krajští radní nyní do této funkce oficiálně jmenovali. Výběrové řízení vyhlášeno nebylo.

Bývalý ředitel Slezské nemocnice v Opavě Milan Cvek (v popředí) a Ladislav Václavec (stojící), současný ředitel nemocnic v Krnově a Opavě. | Foto: DENÍK / Zuzana Urbánková

„Ředitel Václavec byl jmenovaný bez výběrového řízení, protože vyhlašovat toto řízení na tuto funkci není v nemocnicích nutnost," říká hejtmanův náměstek pro zdravotnictví Karel Konečný (KSČM). Ladislav Václavec dál zůstává i ředitelem krnovské nemocnice.

„Jeho prioritou je komplexní zajištění zdravotní péče v západní části Moravskoslezského kraje v úzké spolupráci s nemocnicí v Krnově a vyrovnaný rozpočet nemocnice," uvádí mluvčí opavské nemocnice Daniel Svoboda.

Po nástupu Ladislava Václavce došlo ve Slezské nemocnici ke změnám ve vedení a dochází k restrukturalizaci jednotlivých oddělení.

Jsou vypsány konkurzy na primáře jednotlivých oddělení a naplno se rozeběhly přípravy k akreditaci nemocnice. Její splnění by mělo garantovat pacientům kvalitní a bezpečnou péči. V současné době jsou závazky opavské nemocnice hrazené do 110 dnů po splatnosti a letos by prý mohla hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.