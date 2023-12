Počasí z konce minulého týdne bylo pro opavské silničáře jako zlý sen, ze kterého se nejde probudit. A pokračuje nadále.

Opavsko zasypal sníh | Video: Filip Brhel

Chumelit začalo velmi štědře už v pátek a řidiči vozidel, odstraňujících neustále doplňovanou sněhovou peřinu mohli na jakékoliv volno zapomenout.

Od pátečního odpoledne až po noční směnu z 3. na 4. prosince nepřetržitě křižovali silnicemi Opavska, aby z nich odstraňovali sníh, který však otevřené nebe okamžitě zase doplňovalo.

VIDEO: Breda opět v akci. Videomapping se těšil velkému zájmu

V provozu byla kromě stálého vozového parku i nasmlouvaná technika. „Dík patří všem řidičům, dispečerům a dalším pracovníkům, kteří se podíleli na udržení sjízdnosti krajských silnic na Opavsku, za to, jak to zvládli, třebaže některé sypače zaparkovali v příkopech. To se však může stát každému, zejména v takovém počasí, jaké o víkendu panovalo. Ani naši řidiči nejsou díky minulým zimám proti malérům zřejmě úplně imunní a když dojde k tak razantní změně počasí, máme za víkend deset sypačů „ve škarpě“,“ konstatuje vedoucí střediska opavských silničářů Petr Kudela. Naštěstí přitom nebyla pochroumaná těla lidí a plechy jdou pokaždé bezbolestně vyrovnat.

Dobročinná akce pro Dominika v Hlubočci

Opavské středisko bylo solí dobře vybaveno a z celkových 5 000 tun vysypaly vozy na silnice 580 tun. Pro skutečně obrovskou vrstvu sněhu se však solilo méně, spíše se plužilo a vysypáno bylo též celkem 580 tun inertního materiálu, sloužícího ke zdrsnění hladkého povrchu. Před silničáři za volanty velkých vozů patří smeknout klobouk. Často ani neviděli, kam jedou a věděli jen to, že musejí dojet, protože jen na nich záleží, jestli dojedou nebo nedojedou i běžní řidiči. Výsledkem jejich snažení je, že všechny silnice opavského okresu jsou teď se zvýšenou opatrností sjízdné.

Začátkem tohoto týdne jsou hlášeny mrazy bez zvýšených sněhových nadílek a ke konci má teplota podle předpovědi meteorologů pro změnu klesat k nule. „Silnice budeme nyní čistit od ledu na všech stávajících místech námrazy,“ přibližuje Petr Kudela současné aktivity svého střediska. Chvíle relativního klidu silničáři využijí rovněž k ošetření sypačů tak, aby byly na další možnou sněhovou nadílku dobře připraveny.

VIDEO: Opavsko zasypal sníh, cesty jsou sjízdné a v Hošticích budou čerti

K úrazu však během uplynulých víkendových dnů nepřicházely jen sypače. Sněhu a náledí podléhala i těla chodců a lékaři ve Slezské nemocnici měli plno práce. Ošetřovali pochrounaná těla kolem tři desítek chodců, kteří vlivem počasí přišli k úrazům rukou nebo nohou. Naštěstí převládaly jen naraženiny a vyvrtnuté klouby, ale pro pomoc se dostavovali i lidé s naštípnutými nebo přímo zlomenými kostmi.