S nadsázkou řečeno si řidiči projíždějící slezskou metropolí v nejbližších dnech i týdnech pochutnají na dalších dopravních kulinářských zážitcích. Některé z nich se už nějaký ten pátek na jídelním lístku nacházejí.

Jde třeba o opravu Pekařské ulice, aktuálně konkrétně v úseku od Štefánikovy po křižovatku s Rolnickou ulicí, tudy motoristé neprojedou až do 28. října. Další úskalí na ně čeká v Mostní ulici, křižovatka Mostní a Rolnické by měla být zavřena do 30. září.

Co se týká nových dopravních výstrah, musejí se řidiči od pondělí 16. září do pátku 20. září vyhnout takzvané Spojce S1, tedy silnici, spojující rondely u Globusu a Kauflandu a také části nové okružní křižovatky mezi Opavou a Malými Hošticemi.

Cesta je uzavřena kvůli finálním pracím na stavbě severního obchvatu města, jehož východní část bude slavnostně otevřena v úterý 8. října. Silničáři zde budou pokládat nový koberec a dodělávat napojení na budovaný obchvat. Objízdná trasa vede po Těšínské, Ratibořské a Hlučínské ulici.

„Chápu, že v podstatě za každou opravou stojí někdo jiný. Něco dělá město, něco ale zase kraj, případně Ředitelství silnic a dálnic. Ale přijde mi nepochopitelné, že to nelze nějak zkorigovat, vždyť to je prakticky každý rok stejné, rozkopaná celá Opava. To si zase v dopravní špičce užijeme příjemný podzim,“ říká s dávkou ironie v hlase například Jiří Tichý, který Opavou takřka denně projíždí.

Kromě zmíněné Spojky S1 bude panovat pracovní ruch i na jedné z hlavních městských tepen, a sice v celé Olomoucké ulici a také v části Olbrichovy ulice, konkrétně od křižovatky s Mírovou ulicí až po náměstí Republiky.

Mapa s jednotlivými etapami uzavírky v Olomoucké ulici.Autor: archiv města

O rekonstrukci, která je rozdělena do pěti etap a trvá od pondělí 16. září až do 27. října, rozhodl krajský úřad. Ačkoli většina prací by se měla obejít bez větších omezení, i tak na řidiče občas čeká jízda v jednom pruhu i několik úplných jednodenních uzavírek. Frézovat se bude za provozu, podkladní vrstvy se budou nanášet při uzavírce jednoho směru a finální vrstva pak za úplné jeden den trvající „stopky“.

Změny v MHD

Nyní probíhající první část oprav se týká úseku od začátku města po polovinu křižovatky s Purkyňovou ulicí. V úterý a ve středu zde podle krajského harmonogramu nebude žádné omezení, ve čtvrtek 19. a v pátek 20. září se má doprava svést vždy do jednoho pruhu, zcela neprůjezdná by tato část Olomoucké měla být v sobotu 21. září, náhradní termín je stanoven na neděli 22. září.

Celá rekonstrukce bude mít vliv i na linky městské hromadné dopravy. V této první etapě bude ve čtvrtek, pátek a v sobotu dočasně zrušena zastávka Psychiatrická nemocnice, v sobotu navíc autobusy a trolejbusy nepojedou ani přes zastávku Albert hypermarket. Bližší informace, včetně přesných tras linek jsou k dispozici na www.mdpo.cz nebo na dispečinku 553 759 050.

Jaký je jízdní řád oprav?



1. Etapa: 16. - 21. září, Olomoucká ulice od začátku města po křižovatku s Purkyňovou ulicí

2. Etapa: 23. - 28. září, Olomoucká ulice od křižovatky s Purkyňovou ulicí po polovinu křižovatky s Vančurovou ulicí

3. Etapa: 30. září – 12. října, Olomoucká ulice od křižovatky s Lidickou ulicí až po náměstí Republiky

4. Etapa: 7. - 19. října, Olbrichova ulice od náměstí Republiky po křižovatku s Mírovou ulicí

5. Etapa: 16. - 27. října, Olomoucká ulice od křižovatky s Vančurovou ulicí po Husovu ulici