Nevynechají žádné místo, zaměřují se na všechny prostory, kde se pohybují nebo sedí lidé.

„Provádíme to prostředkem s názvem Sonosil. Ten obsahuje podíl aktivního stříbra, což je složka, která by na sebe měla viry a tedy i Covid-19 vázat. Stříbra v něm ale není hodně, je to jen určité procento. A tento prostředek pak aktivně funguje jako dezinfekce,“ přibližuje velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bolatice Radek Slivka.

Dezinfikuje se zvláštním přístrojem, který Sonosil do prostoru rozfoukává. Zkušeným bolatickým hasičům to zabere asi pětačtyřicet minut.

Dobrovolní hasiči provádějí pravidelnou dezinfekci kostela sv. Stanislava, 19. února 2021 v Bolaticích.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Poté by se asi hodinu neměl uvnitř nikdo nacházet. Protože při foukání jsou zmíněné částečky v prostoru, jsou to minimální kapénky, které létají vzduchem a padají směrem dolů, neměl by se tam tedy nikdo pohybovat. Po hodině stačí otevřít, vyvětrat a opět tam mohou lidé,“ vysvětluje Radek Slivka s tím, že jde o prostředek, který je absolutně nezávadný.

Kromě kostela svatého Stanislava dezinfikují bolatičtí hasiči také místní školu, školku a obecní úřad. A pokud nemrzne, vrhnou se i na autobusové zastávky.