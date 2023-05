Od roku 2015 křižuje Českou republiku věrná replika legionářského vlaku z let 1918 až 1920, tedy z období, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií. Jeho nynější zastávkou je stanice Opava východ.

Legiovlak v Opavě. 26. dubna 2023. | Video: Veronika Bernardová

Návštěvníci si mohou projít čtrnáct zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce legionářů přepravily napříč Ruskem a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky.

Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského a ubytovacího vozu, součástí jsou také dva vozy plošinové. K vidění je věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale i originální exponáty či fotografie.

Legiovlak bude ve slezské metropoli k vidění do neděle 30. dubna. Nestojí přímo na některém z nástupišť, ale až za nádražím. Zájemci se k němu dostanou podchodem ke Skladištní ulici. Ve všední dny je otevřen od 8 do 18 hodin, o víkendu od 9 do 19 hodin. Komentované prohlídky pro veřejnost se konají ve všední dny od 14 do 17 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. Začínají vždy v celou hodinu u promítacího vozu, vstup do Legiovlaku je volný.