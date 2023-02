Kamila Bindrová, tisková mluvčí Slezské nemocnice v Opavě (SNO), doplňuje, že Lukáš Malý pracuje rovněž v SNO jako lékař na hemodialyzačním oddělení a na JIP interního oddělení a letošní únor a březen stráví opět pracovně v africké Keni.

Do Afriky Lukáš Malý vycestoval se šesti studenty medicíny z pátých a šestých ročníků studia 3. LF UK v rámci projektu ITIBO humanitární organizace ADRA. S nimi odcestovala lékařka, která má zkušenosti z úrazové příjmové chirurgické ambulance. Jejich úkolem je pomáhat v keňské horské vesnici Itibo místním v léčbě a preventivní péči.

Novinky Slezské nemocnice Opava. Rekonstrukce parkoviště a laser pro pány

Lukáš Malý takto vyjíždí pracovat do Afriky už deset let, vždy jednou ročně na dva měsíce. „Denně ošetříme ke čtyřicítce pacientů, lékař na místě je schopen pomoci do jisté míry, poté zhodnotí daný zdravotní stav pacienta, pokud potřebuje vysoce specializovaného lékaře, může pacienta odeslat do nemocnice vyšší úrovně, ale ono je to v rámci možností velmi omezené,” uvádí Lukáš Malý.

Do Afriky se vrací také proto, že vnímá, jak se tam uplatňuje komplexní humanistický přístup k pacientovi, který tam mohou studenti medicíny získat, protože jsou přítomni více segmentům lékařské i ošetřovatelské péče.

Aktivity Lukáše Malého oceňuje také ředitel SNO Karel Siebert. „Jsem rád, že máme v týmu Slezské nemocnice takového lékaře, který může uplatňovat stále nové a nové získané poznatky během své práce v obou odlišných prostředích a současně tím obě strany obohacovat,” sděluje Karel Siebert.

Za svou práci získal mladý lékař Slezské nemocnice v Opavě už dvě ocenění, v roce 2016 to byla cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za přínos v týmu zdravotníků při zavádění paliativní péče na klinice v Ugandě, dále o rok později v roce 2017 obdržel cenu rektora Karlovy univerzity za dlouhodobou práci v Africe.