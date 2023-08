Rodák ze Štěbořic na Opavsku Tomáš Král pobýval trvale v Česku do svého bakalářského studia v Praze, v magisterském studiu pokračoval už v zahraničí. Po studiu získal několikaměsíční pracovní zkušenost v Belgii a pak zamířil do Etiopie a do Keni.

Tomáš Král. | Foto: se svolením Lékařů bez hranic

V současné době rodák z Opavska pracuje v rámci Lékařů bez hranic v Konžské demokratické republice a do Česka, zejména do rodných Stěbořic, se vrací zpravidla dvakrát do roka.

„Už během studia jsem se pohyboval v sektoru humanitární a rozvojové práce a aktivity Lékařů bez hranic mi nebyly cizí. V Rozvojovém Programu Organizace Spojených Národů (OSN) jsem po téměř čtyřleté zkušenosti v Etiopii tíhl k novým impulsům a profesním výzvám. Lékaři bez hranic byla moje první volba. V Kongu jsem teď na svém druhém výjezdu a věřím, že jich ještě několik přidám,“ říká pro Deník Tomáš Král.

Svou pracovní náplň na pozici Advocacy Manager považuje za dynamickou. Na starost má čtyřčlenný tým, působící na různých projektech, které Lékaři bez hranic v Kongu zastřešují.

„Můj úkol zahrnuje koordinaci mezi projekty a udání strategického směru a cílů v oblasti sběru a rozboru lékařských dat, včetně svědectví pacientů v regionech, kde Lékaři bez hranic působí. Jsem rovněž zodpovědný za reprezentaci organizace při jednání s partnery, a podílím se na analýze humanitární situace v této zemi,“ přibližuje Tomáš Král náplň své funkce. Ne každá situace tamních obyvatel však bývá zalitá sluncem.

Těžké chvíle, které k práci patří

„K mé práci takové věci bohužel patří. Byl jsem už očitým svědkem střelných poranění a také jsem vedl rozhovory s pacienty s trvalým postižením nebo po amputaci končetin, což příjemné chvíle rozhodně nejsou. Z paměti mi nevymizí ani kontakt s podvyživenými dětmi, které jsou součástí nutričních programů na pediatrických oddělení Lékařů bez hranic. Tento pohled by měl být v 21. století rozhodně už přežitkem, ale bohužel není,“ konstatuje Tomáš Král.

Žije na základně ve městě Goma, nacházející se ve východním Kongu u hranic s Rwandou. Pro nestabilní bezpečnostní situaci se může s kolegy volně pohybovat jen v určitých částech města. Taková opatření však platí i pro ostatní projekty Lékařů bez hranic v jiných částech země, protože snižuje riziko incidentů.

„V provinciích východního Konga aktivně působí přes sto ozbrojených skupin, jejichž motivy se často liší. My vidíme, že ozbrojené boje mají největší dopad na civilní obyvatele, kteří jsou nuceni usadit se v táborech pro vnitřně vysídlené osoby, uvádí Král a připomíná, že ve třech provinciích východního Konga žije přes 5,5 milionu vnitřně vysídlených osob. „V podmínkách, kdy jedna humanitární krize střídá další, je pozvednutí životní úrovně tamních obyvatel velmi složité Každá baterie v našich mobilech nebo elektroautech obsahuje kobalt, který se, stejně jako další důležité nerostné suroviny, těží převážně v Kongu. Místní komunity žijí i přes náročnou práci v dolech často pod hranicí chudoby a nevidí benefity, spojené s těžebním profitem,“ přibližuje Opavan okolnosti života v této africké zemi.

Tomáš Král

Tomáš Král se narodil 2. prosince 1993 a pochází ze Stěbořic. Po absolvování opavského Slezského gymnázia pokračoval na vysoké škole v oborech, zaměřené na mezinárodní vztahy a ekonomiku rozvojových zemí. V roce 2019 vycestoval v rámci iniciativy mladých dobrovolníků OSN na rok do Etiopie, kde působil v rozvojovém programu OSN v sektoru Preventing and Responding to Violent Extremism in Africa (volně přeloženo jako předcházení a boj proti násilnému extremismu a terorismu v Africe). V Etiopii pak zůstal až do září 2022, a potom vyrazil s Lékaři bez hranic na první šestiměsíční misi do Keni. V současnosti je na svém druhém výjezdu s Lékaři bez hranic v Kongu na pozici Advocacy Manager. Jeho práce zahrnuje sběr a rozbor dat a svědectví pacientů v regionech, kde Lékaři bez hranic působí, reprezentaci organizace při jednání s partnery, a též analýzu humanitárního kontextu v zemi. Cestování po světě mu usnadňuje fakt, že je stále svobodný.

Foto se svolením Lékařů bez hranic

popisek: Tomáš Král pomáhá lidem v Africe