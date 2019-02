OPAVSKO - Praktický lékař Oldřich Víteček: Domov důchodců chce po nás co nejvíce vykázaných výkonů, ale pojišťovna má svá stanoviska. Obě strany tento rozpor řeší tlakem přes lékaře.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martina Rybková

Ošetřovat pacienty v domovech důchodců není pro lékaře zdaleka tak výhodné, jak by se mohlo zdát. Nepřímo to potvrdili námi oslovení lékaři z Opavska. „Po odborné stránce to pro mne asi přínos nemá, spektrum nemocí je stejné jako u pacientů, kteří zůstávají v domácí péči,“ zmínil předseda okresního sdružení praktických lékařů Oldřich Víteček s tím, že do domova důchodců dojíždí nejméně jedenkrát týdně, případně i častěji.

„Během pravidelné ordinační doby ošetřím asi patnáct až dvacet pacientů, na návštěvě mimo ordinační dobu zpravidla jednoho až dva,“ upřesnil Oldřich Víteček a podotkl: „Při náběhu na nové vykazování výkonů pojišťovnám došlo k nejasnostem v realizaci metodiky pojišťoven. Domov důchodců chce dostat co nejvíc, pojišťovna má svá stanoviska a obě strany to řeší tlakem přes lékaře, který z toho má stres z možných finančních postihů, a administrativu navíc.“

Dalším problémem je podle jeho slov vypisování formulářů pro úřad práce, na jehož podkladě se vyplácí příspěvek na péči. „Pro mě jako pro lékaře jsou pacienti v domově důchodců finančně nákladní, zejména pro spotřebu pomůcek pro inkontinenci,“ uvedl Oldřich Víteček. Nakonec zmínil, že domov důchodců, o který se stará, je patnáct kilometrů od místa bydliště. „Při návštěvě pacienta pojišťovna hradí pouze tři kilometry, pacient nehradí nic,“ dodal Oldřich Víteček.

To, že ošetřování lidí umístěných v domovech pro seniory není pro lékaře výdělečné, potvrdil rovněž praktický lékař z Hlučína Ladislav Kulaviak. „Není to činnost, na které bychom vydělali, jsou tam jiné vazby. Pro mě osobně je to i tak milá povinnost,“ uvedl Ladislav Kulaviak. Také praktický lékař z Opavy Petr Černohorský řekl, že to není nic lukrativního. „Ztrátové to není, ale velký přínos to pro lékaře nemá. Já osobně docházím dvakrát týdně do dvou domovů, kde strávím obvykle dvě hodiny. Není to ale striktně dáno,“ vysvětlil Petr Černohorský.