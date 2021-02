Opavské Stříbrné jezero alias sádrák láká v zimních měsících příznivce otužování. Neuplyne víkend, abyste zde na osoby ponořené do studených vod jezera nenarazili. První únorovou neděli mezi nimi nechyběl ani zkušený Jiří Uhlíř, ve vodě vydržel asi nejdéle - kolem minuty a půl.

S otužováním začal přibližně před pěti lety. Impulsem k tomu bylo v jeho případě setkání s Wim Hofem, Nizozemcem, který se věnuje extrémním sportům a je znám svou odolností na extrémní chlad.

„Byl jsem mezi prvními Čechy, kteří jej poznali a začali jeho metodu zkoušet. Já jsem si pak založil komunitu, která se kolem toho točí. Dnes je to největší otužovací skupina v České republice, na Facebooku ji najdete pod názvem Otužování. Jak se snadno otužovat,“ přibližuje Jiří Uhlíř.

Otužování není jen koupání v ledové vodě

On sám míří v zimě do studené vody jednou až dvakrát týdně. „Hlavní ale je, jak se člověk cítí. Jsou osoby, které se otužují každý den. Dost často jsou to zejména nováčci, kteří do toho vletí s velkým nadšením, ale pak mohou „vyhořet“.

Kritické jsou první dvě sezony. Spíše radši na začátku zvolnit. Důležité je se vždy před a po otužování zahřát. Podstatné je také to, aby si to člověk více užíval, než se třeba jen porovnával s ostatními,“ míní.

Také je podle něj dobré, si na začátku kolem sebe najít lidi, kteří již mají s otužováním nějakou zkušenost. „A otužování, to není jen koupání v ledové vodě, i když si to s tím lidé nejvíce spojují. Ale může to být i to, když doma trochu stáhnu topení. Neobleču se tolik, jak jsem zvyklý, proběhnu se někde jen v tričku. Pro začátečníka je ideální také studená sprcha nebo kontrastní sprchování. A pak to může zkusit. Když jde o záležitost půl minuty, minuty, dvou, je to myslím stresová dávka, kterou zdravý člověk zvládne i netrénovaný. A může se tak do otužování pustit i uprostřed zimy. Nebo přijít mezi nás,“ usmívá se Jiří Uhlíř.

Zájemci se mohou přidat do facebookové skupiny Ledoborci Opava, na sádráku se Opavané nejčastěji chodí otužovat v neděli kolem patnácté hodiny. „Ale je to i hodně individuální, spousta lidí upřednostňuje, když se do vody ponoří sami,“ upřesňuje.

Návrat zpátky k přírodě

Jiří Uhlíř je i lektorem otužování, pořádá semináře nebo výšlapy na hory. „Je to už součást mého životního stylu. Pro mě je otužování i takovým návratem do přírody. Z ní jsme se odcizili a vlastně ten kontakt s přírodou v ledové vodě nebo otužování v tričku, vysvlečený, chození naboso ve sněhu, to ten kontakt s přírodou zase zprostředkuje. Z přírody pocházíme, je to něco, co je nám bytostně blízké. A vlastně tím, že se od ní odcizujeme, nás může otužování podvědomě lákat,“ říká zkušený otužilec.

Vyšumí současný boom?

V poslední době lze pozorovat, že otužování nabírá na stále větší popularitě.

Podle Jiřího Uhlíře má na tom svůj podíl i covidová situace. „Lidé se chtějí odpoutat od toho uzavření se z nepřirozeného prostředí. Když jsem před čtyřmi lety zakládal skupinu, první rok nás bylo sto, ani ne. Loni touhle dobou nás bylo pět tisíc a dnes je nás šestnáct tisíc. Otázka je, jestli to je populární jen aktuálně a zase to vyšumí, nebo bude otužování trendem i na několik příštích let,“ uzavírá Jiří Uhlíř.