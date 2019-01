Opavsko - Květnové deště se sérií vichřic napáchaly v Městských lesích hotovou spoušť, kterou lesníci stále ještě odstraňují. Dřevo z popadaných a polámaných stromů upravují, zpracovávají a odvážejí k odběratelům.

„V červnu sice také hodně foukalo, ale už bez větších škod. V lesích však pořád ještě bezpečno není a lidé by do nich ve vlastním zájmu zatím vstupovat neměli. Houby stále nerostou, ale stromy by ještě padat mohly,“ varuje ředitel Městských lesů Otto Žallmann.

Od začátku do konce května napršelo přes dvě stě milimetrů srážek do půdy, která ještě nestačila vyschnout po roztálém sněhu. Déšť do ní proto nevsakoval a voda stromy v Městských lesích podmáčela.

Do toho přišly v polovině měsíce divoké poryvy větru, které dílo zkázy dokonaly. Výsledkem řádění přírodního živlu byly vývraty a polomy jehličnanů i listnáčů v rozsahu kolem 20 000 kubíků popadaného dřeva. Na cestách a propustech vznikla škoda vyčíslená na pět milionů korun.

Vichřice v červnu větší nové škody už nezpůsobily a jen doladily ty stávající.