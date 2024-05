Tři dny přátelského bezprahového setkání vystupujících osobností, návštěvníků a pořadatelů je už za dveřmi. Čtvrtkem 20. června začne nejen letní slunovrat, ale také 11. ročník festivalu opavského Slunovrat s řadou inspirativních hostů.

Atmosféra pátečního odpoledne a podvečera na Hradeckém slunovratu. 25. června 2021. | Foto: Deník/Veronika Bernardová

Slunovrat zajistí nepřeberné množství vystupujících a návštěvníci se s nimi budou potkávat od čtvrtku 20. do soboty 22. června. Namátkou - britští The Dhol Fundation, Markéta Irglová, Michal Prokop, Aneta Langerová, izraelští Ice Hokku, youtuber Kovy, izraelsko-americký spisovatel Tuvia Tenenbon, Kateřina Tučková, Karin Lednická nebo Petr Pithart.

Historické opavské prostory budou tvořit kulisu výjimečným koncertům, inspirativním debatám se známými osobnostmi i divadlu. Chybět nebude Welcome stage, která ve volné přístupné části festivalu představí deset nadějných hudebních talentů, připravena je i Zóna charitní inspirace či bohatý program pro děti. Tradičně vytříbené gastro je už samozřejmostí.

Hudební program nabídne nespoutanou rytmickou show britské kapely The Dhol Foundation, kterou do Opavy přiveze legenda hry na pandžábský buben dhol a spoluhráč řady světových hvězd Johny Kalsi. výjimečný koncert Markéty Irglové se smyčcovým kvintetem Jihočeské filharmonie a další skvělé muzikanty. Dvacet let od svého triumfu v soutěži Superstar oslaví Aneta Langerová a vedle Michala Prokopa nabídnou svěží pop mladé kapely Bert & Friends či něco něco, izraelské popové duo Ice Hokku, polský folklorní soubor Kuczeriki, formacr Aboubakar Traoré & Balima z Burkiny Faso nebo polský a italský Jazzman Krzysztof Kobylińský a Daniele di Bonaventura, skupiny Zrní i Letní kapela. Žánrovou pestrost festivalu dokazuje vystoupení kytarového virtuoza Štěpána Raka, mezi dalšími budou WWW Neurobeat, Vladimír Javorský s kapelou, Ahmed má hlad, Štěpán Markovič Gypsy Groove, Moře dní nebo Matěj Metoděj Štrunc.

Debatní scéna je plnohodnotnou součástí festivalu Slunovrat. Pozvání přijali disident, právník, spisovatel a politik Petr Pithart, předseda Ústavního soudu Josef Baxa, s nímž si bude vyprávět novinář a právník Tomáš Němeček, světové uznávaný spisovatel Tuvio Tenenbonem, s nímž bude debatovat novinář Jakub Szanto, spisovatelka Kateřina Tučková v rozhovoru s kolegyní Kamilou Hladkou a Karin Lednická představí třetí díl své ságy Šikmý kostel. K oslavám výročí 800 let Opavy přispějí Michal Stehlík a Martin Groman během živě natáčeného podcastu Přepište dějiny na opavské téma. Zajímavá bude přednáška plukovníka Ivo Zelinky, velitele Skupiny kybernetických sil a informačních operací v Olomouci a návštěvníci se mohou setkat i s pastorem undergroundu, jak bývá titulován kněz a spisovatel Ladislav Heryán nebo s velmi populárním youtuberem Kovym.

Letošní ročník se organizátoři rozhodli věnovat generálu Heliodoru Píkovi, od jehož smrti uplyne letos 21. června 75 let. Připomene ho výstava v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea a přednáška ředitelky Jany Horákové, která je správkyni jeho pozůstalosti.

Slunovrat předá Cenu za krásu slova a Cenu Slunovratu pro lidi, kteří vracejí světlo do tmy a organizace Gulag.cz nabídne školám i veřejnosti nový dokumentární film Step a mráz. Součástí bude beseda se spoluautorem filmu, ředitelem společnosti Gulag.cz Štěpánem Černouškem. V Zóně charitní inspirace nabídnou své služby, zboží nebo pohoštění klienti celé řady sociálních a charitativních organizací. Hosty budou lékař a účastník misí Lékařů bez Hranic Tomáš Šebek, ředitel Charity Opava Jan Hanuš a hlavní organizátoři humanitární organizace KoridorUA. Hop(e). Zóna pro malé i větší děti a jejich rodiče nabídne mimo jiné interaktivní písničky z lesní říše Mechulalaci. O originální cirkusové a divadelní show se postará Kuchařská roadshow Indický běžec. Budou v něm létat lahve, hořet pánvičky, smažení slimáci, kachní zpěv i ptačí tance.

Návštěvníci jsou zvaní do magického kostela sv. Václava, Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea, Městského domu kultury Petra Bezruče, kostela sv. Janů i na náměstí Osvoboditelů. Premiérově se během komentované procházky projdou historickým areálem areálu Psychiatrické nemocnice s hudebním vystoupením Oldřicha Janoty a komentované prohlídky Slezského zemského muzea je zavedou například do Blücherova paláce, popularizační přednáška Hanky Komárkové pod názvem Dej proto, Bože, požehnání, všem, kteří pijí do svítání! přiblíží, čemu se lidé smáli před stovkami let. Závěr Slunovratu zajistí v neděli 24. června od 11 hodin mše svatá, sloužená v kostele sv. Janů.