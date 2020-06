V sobotu 11. července se uskuteční akce nazvaná Ptačák I, konkrétně s podtitulem Na skok do Afriky. Jak název samotný napovídá, místem dění se stane Ptačí vrch a jeho bezprostřední okolí.

„Toto téma není nahodilé. V letošním roce si připomínáme 110 let od narození Joy Adamsonové, opavské rodačky, spisovatelky, malířky a ochránkyně zvířat,“ přibližuje Monika Štěpánková z odboru kancelář primátora, který akci připravuje.

Návštěvníci se mohou těšit na bubenický workshop, dětský karneval, koncert reggae, k vidění bude i výstava dětských výtvarných prací ze soutěže Park Joy Adamsonové – park, kde to žije!

Sobota 18. července bude v rámci farmářských trhů na Dolním náměstí patřit Jídlobraní. Příchozí ochutnají speciality místních prodejců za doprovodu cimbálovky a balkánské hudby. Festival oslavy bylin zaplní Ptačí vrch a sady Svobody v sobotu 1. srpna.

O týden později, v sobotu 8. srpna, se uskuteční Ptačák II. aneb Na divokém západě. Tentokrát se vše ponese ve stylu contry, od hudby až po westernové aktivity pro děti. Úterý 11. srpna bude Dolnímu náměstí pro změnu vévodit sport, proběhne zde další ročník Atletického cirkusu. Jde o exhibici ve skoku o tyči a bench pressu.

Ve středu 19. srpna pak opět na Dolní náměstí přicválá Pony Express. Konec prázdnin bude v sobotu 29. srpna znovu ve znamení sportu, a to cyklistiky. Uskuteční se totiž oblíbená cyklojízda Do Opavy na fidorku, do Krnova na kofolu.

Prázdninový program v sobě zahrnuje i pět promítání letního kina na „ptačáku“, a to vždy ve čtvrtek. Chybět nebudou ani dva poslechové večery v altánku na Ptačím vrchu v režii baru Myslivna.