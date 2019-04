Jak dlouho trvá zařizování tak velké akce jako je Opavský Majáles?

Plus minus nám plánování zabere celý akademický rok. Ale nic nekončí s poslední odehranou písní na Open Air festivalu, který je takovým vyvrcholením majálesového týdne, protože ještě zhruba měsíc po skončení doděláváme veškeré účetnictví a administrativu.

Majálesový týden začne 7. května, jakto, že až v úterý?

Rozhodli jsme se tak, protože v pondělí ještě ve městě nebývá tolik studentů.

Má letošní majáles nějaké téma a začne tradičním průvodem masek?

Za téma jsme zvolili jaro. Průvod se nekoná, naposledy byl předloni. Zrušil se, protože se do něj nezapojovalo moc lidí.

Lucie Zelinková je 23letá slečna a pochází z Havířova. Na Slezské univerzitě studuje již pátým rokem obor Veřejná správa a sociální politika. Zanedlouho ji tak čekají závěrečné státní zkoušky. Roli prezidentky Studentské unie Slezské univerzity se věnuje již téměř rok. Kromě času stráveném na univerzitní půdě se v rodném městě věnuje výuce street dance malých dětí.

Přiblížíte nám program celého týdne? Na co se mohou těšit účastníci prvního dne?

První den je dnem divadelním, který je v podstatě celý v režii Jakuba Plaskury, studenta Slezské univerzity, který je známý z pravidelných talk show Hovory s…, kam si zve zajímavé hosty. A já už teď můžu prozradit všechny účinkující. Bude tam celá kapela Naděje. Dále Jiří Dobrý, moderátor zábavně naučného pořadu Dobré vědět, jenž oslovil již více než 4 tisíce odběratelů na Youtube. A posledním hostem budu já za studentskou část. Talk show bude předcházet hra Vrať se!, ve které účinkují členové Kulturní dramaturgie Slezské univerzity a večer bude končit stand up komedií Poplach, která je plná historek a skečů. Takže to bude veselý večer, nic vážného. Vstup je zdarma a celé se to odehraje v opavském Klubu Art.

Ve středu 8. května je státní svátek, uskuteční se tedy nějaká akce nebo se pokračuje až 9.?

Literární den bude následovat až po volnu, tedy ve čtvrtek. A zase se to uskuteční v Klubu Art a vstupné je opět zdarma. Tento den se bude křtít 18. ročník Sborníku Artemisia, což je ročenka básní, povídek, obrázků, prostě všeho možného. Přispívají do něj jak studenti, tak zaměstnanci Slezské univerzity. Již druhým rokem je navíc otevřen i příspěvkům veřejnosti. Křtít ho bude hudebník, básník a dramaturg Honza Kunze. Těšit se můžete na autorská čtení a také na skvělou muziku v podání ostravské popové skupiny Botanyk.

Pátek patří benefici, nemýlím-li se.

Ano, tato akce navazuje na koncert z loňského roku, jen jsme se ji rozhodli pojmout trošku jinak. Nazvali jsme to Společně pro úsměv po druhé. Bude to probíhat formou tiché aukce, do které sou zapojení žáci základních a středních škol v Opavě. Každá škola poskytne zhruba deset nějakých obrázků či jakýchkoliv jiných výtvorů, které budou očíslovány a v rámci tiché aukce budou draženy na klasické dražební lístky, které se budou vhazovat do zabezpečené urny. Výstava proběhne od půl třetí a o půl šesté začne vyhodnocování, o půl hodiny později pak bude následovat vyhlášení, budou předány díla novým majitelům a vybrány peníze. Šek s celkovou částkou bude předán až na Open Air festivalu dvěma vybraným organizacím. Konkrétně Elimu Opava a Asociaci rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou a přidruženými neurologickými onemocněními. Původně jsme přemýšleli, že ti, kteří budou přispívat si vyberou, které organizaci jejich peníze půjdou, ale nakonec jsme se rozhodli, že částku rozdělíme rovným dílem. Sbírka bude pokračovat přímo na Open Air festivalu, kde budou také kasičky a organizace tam budou mít své stánky, aby se trošku více představily veřejnosti.

A konečně se dostáváme k vrcholu Opavského Majálesu. Open Air, jediný festival v takovém měřítku v Opavě.

Ano a jsme na to pyšní, ještě navíc, když vše zařizujeme sami – studenti. Ze studentských řad je nás asi 6, 7 a každý dělá něco. V odpoledních hodinách zahájí Open Air primátor města Tomáš Navrátil společně s rektorem univerzity Pavlem Tulejou. Předá se certifikát Čistého festivalu a vyhlásí se také královna a král, což se děje po delší době. První kolo proběhne na facebookových stránkách prostřednictvím lajků, druhé kolo bude probíhat formou tajné ankety přímo na místě. Vítězové získají věcné dárky, které do soutěže poskytne například Slezská univerzita, Obchodní centrum Breda & Weinstein, firmy Doller, BeYou.cz nebo Nová Sladovna.

Jací interpreti na letošním festivalu pod širým nebem vystoupí?

Je se rozhodně na co těšit. Účast nám odklepla punková kapela Mucha, zpěvák Pokáč, James Cole známý svým medově kousavým hlasem, popová skupina Light&Love a mnoho dalších, kteří vystoupí na velké Rental.cz stage, se kterou nám hodně pomáhá Honza Kunze, náš stage manager. Ten oslovoval kapely, vyřídil vše potřebné.

Budou zase dvě stage? Kdo se představí na druhé?

Menší OKO stage bude plná dýdžejů a elektronické hudby. Vystoupí zde italská hvězda NME, Disgustin Justin, Balu, Fantex&Pex, Cagi a mnoho dalších. Zde nám pomáhají hodně kluci z Clownfish crew a Opavská Kulturní organizace.

Jak se shání sponzoři na majálesové akce? Firmy se vám ozývají samy?

To se stane málokdy, že by nám někdo nabídl pomoc. Musíme to dělat my, píšeme maily, voláme, ale i chodíme do společností osobně. Nejjednodušší to pro nás samozřejmě je tehdy, když máme někde známosti, ale peníze si musíme získat sami. Připadá mi, že je to v Opavě velký problém. Největší podporu máme od Slezské univerzity. A také od města, dostáváme od něj grant, zábor prostranství a elektřinu přímo z Víceúčelové haly máme zdarma.

A co třeba spolupráce na základě barterových smluv?

Ano, ty se nám daří lépe. My poskytneme propagaci a oni nám na oplátku služby. Například LazNet s.r.o. nám takto pokryje areál wi-fi sítí, což je jedna z novinek sobotního Open Air festivalu.

Zmínila jste jednu z novinek posledního dne majálesu. Prozradíte ještě nějaké?

Dále jsme navázali spolupráci s Čistým festivalem, což znamená, že budeme třídit odpad. Návštěvníci mají možnost za vysbírané plastové kelímky získat na stánku Čistého festivalu stírací losy, kde mohou vyhrát nějakou cenu, jednou z nich bude také poukaz na pivo zdarma.

Pivo zdarma je dobrá výhra, na to jistě spoustu návštěvníku uslyší (smích).

To doufám (smích). My jsme se proto rozhodli poskytnou i pivní speciál, který jsme uvařili s panem rektorem Tulejou v Pivovaru Koníček ve Vojkovicích. Piva budou dvě. Medomáj je medový speciál, který bude k dostání v omezeném počtu i v PET lahvích, jde o limitovanou edici. A Slezáček bude klasicky na výčepu na našem studentském stánku. Pro náš studentský stánek jsme letos zavedli také prodej vlastních merch předmětů jako jsou hrníčky, placky a tak dále. Ale vše bude v omezeném množství.

Návštěvníci jsou zvyklí také na odpočinkové zóny a místa pro rodiny s dětmi. Budou opět v areálu?

Ano, ve fan zóně, která je určena právě rodinám s dětmi budou letos i skákací hrady, řetízkový kolotoč, cukrová vata, malování na obličej. Návštěvníci budou mít také možnost nahrát si vlastní skladbu díky mobilnímu nahrávacímu studiu. Malé i velké naučí studenti a studentky Ústavu ošetřovatelství Slezské univerzity v Opavě jak poskytnout první pomoc. Mozkové závity všech procvičí hlavolamy, hádanky a šifry z mozkové posilovny Brainfitness Matematického ústavu v Opavě. Klub deskových her Pajdulák představí všemožné hry a s roboty seznámí profíci z univerzitního Ústavu informatiky. V chill-out zoně nebudou chybět vodní dýmky.

Jak dlouho jste v roli prezidentky Studentské unie?

Funkci jsme si předávali po loňském majálesu, takže téměř rok s tím, že volební období je dvouleté. Takže ještě určitě pokračovat budu. Jen budu řídit vše na dálku, nechám si jen tuto největší akci. Věřím, že ostatní akce, kterých je během roku zhruba 6 velkých, zvládnou členové týmu sami.

Jaké další akce Studentská unie zajišťuje? Zmínila jste zhruba 6 velkých.

Jsou to jak benefiční akce, například nedávno proběhl Týden dobré vůle ve spolupráci s Charitou Opava. Jednalo se o potravinovou sbírku a darování krve. Pro jeden opavský útulek jsme před Vánocemi pořádali sbírku potřebných věcí a krmiva pro pejsky pod heslem „Udělejme Vánoce pejskům“. Benefiční koncert ve spolupráci se Slezskou univerzitou, kde vystoupili Mirai Navrátil, Poetika, Light&Love, podařilo se nám tehdy vybrat 40 tisíc korun na nemocnou holčičku. A také to jsou akce kulturní. Reprezentační ples, seznamovák pro nováčky a veškeré pravidelné studentské akce, které k životu na univerzitě patří.