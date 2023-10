Kníže Vilém Lichnovský, syn knížete Karla Maxmiliána a jeho ženy, literárně i hudebně nadané hraběnky Mechtildy, zámek před blížící se válečnou frontou na jaře 1945 s manželkou Etel a třemi malými dětmi (Lucy, Felix a Cristiane) opustil.

Usadili se v Brazílii, kde se Felixovi a jeho ženě Erice, rozené Rikaczewski, narodili tři synové – v roce 1963 Roberto, v roce 1964 Eduardo a v roce 1965 Michel. Všichni tři bratři tam žijí se svými rodinami dosud. Nejstarší Roberto je velmi vážně nemocný a v invalidním důchodu, prostřední Eduardo s manželkou Joyce Duarte Lichnowskou a dcerou Ursulou provozují na hlavní třídě u pláže obchod s vybavením pro vodní sporty a uměleckými díly.

Hrad i zámek obývaly významné osobnosti

Eduardo vystudoval filozofii, kterou vyučuje, Joyce má titul z oboru Systémová analytika a Ursula vystudovala na Fluminense Federal University kulturu a historii. Nejmladší Michel se oženil dvakrát a pokaždé s Japonkou. Se svou první ženou Yuiko Fushiro má dceru Rui Fijishiro, která žije se svou matkou ve městě Matsue a pracuje jako skladatelka a pianistka. Manželství s druhou ženou Chikako Hashimoto mu vydrželo. Eduardovým koníčkem je opravovat surfovací prkna a Chikako zase baví malování. Společně navštívili zámek Hradec nad Moravicí v listopadu 2008.

Knížata Lichnovští se vrací do hrobky

Pokud by nedošlo ke druhé světové válce a jejím důsledkům, měl by podle práva být současným majitelem hradeckého zámku prvorozený Roberto, ale vzhledem k jeho špatnému zdravotnímu stavu by se jím automaticky stal Eduardo. Ten do Hradce nad Moravicí zavítal poprvé v polovině roku 2009 a podruhé město a zámek navštívil v květnu roku 2015. Ubytoval se v Belarii a kromě hradeckého si prohlédl i další okolní zámky, které patřívaly jeho rodině.

Při své návštěvě zavítal Eduardo Lichnovský na zámek i do hradecké školy.Zdroj: se svolením ZŠ Hradec a Radomíra Přibyly

Je to například mauzoleum rodiny v Chuchelné, zámek s dvorem na štěpánkovickém Albertovci nebo obec Píšť a zavítal též na bývalá panství Lichnovských v Polsku. Na hradeckém zámku mu byl společníkem kastelán Radomír Přibyla, který ho provedl interiérem a při přátelských posezeních společně zdolali nejednu číši pravého českého vína i tradiční české slivovice. Přitom si v oboustranně zvládnuté angličtině povídali o všem, co je zajímalo.