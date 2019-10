Opava má za sebou další pokračování Fóra zdravého města. O podnětech, které na něm vybrali občané a které by město mělo řešit, se bude ještě hlasovat v anketě.

Slezanka v centru Opavy. | Foto: Deník / Veronika Bernardová

Prostory opavské Slezanky se nesly ve znamení diskuze, a to hned u osmi stolů. Na programu bylo totiž další Fórum zdravého města, prostřednictvím něhož mohli lidé nahlas říci, co slezskou metropoli podle nich nejvíce trápí a co by se mělo změnit.