Výuka šla stranou. Školy v pátek ovládl hokej

Administrativa - Administrativa Asistent, asistentka16 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci ODBORNÝ REFERENT -KA STÁTNÍ SPRÁV Y - TECHNIK, TECHNIČKA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 15. března 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@ukzuz.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky , ID: ugbaiq7., Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo referent, ZS Pusté Jakartice“., Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit žadatel, který:, 1. splňuje základní předpoklady stanovené § 25 zákona, tj.:, a. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona],, Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;, b. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona],, c. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona],, Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;, d. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona], Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky; 3, e. dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;, f. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona],, Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti;, K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis., Pokud by na základě výsledku výběrového řízení byla na služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, bude přijata do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Státní zaměstnanec má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou; zkušební doba podle § 29 odst. 2 zákona o státní službě tím není dotčena., Pracoviště Pusté Jakartice č. 17, nástp květen 2018., Hlavní popis činnosti:, . zpracování faktur za ZS; správa rozpočtu ZS; vystavování objednávek ZS; zpracování ekonomických výkazů za ZS; zpracování, kontrola a předání ke schválení úč.dokladů; evidence cenin, inventur majetku; vedení personálních spisů u ktrátkodobých pracovních poměrů; vedení spisovny stanice; technické práce při. Pracoviště: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - zkušební stanice pusté jakartice, Pusté Jakartice, č.p. 304, 747 28 Štěpánkovice. Informace: Hana Hartmanová, +420 739 384 750.