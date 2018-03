Lidé v exekuci: Opavsko nepatří k nejhorším okresům

ANKETA/ Podle statistik Opavsko nepatří k okresům, které by měly markantní problémy s vysokým procentem lidí v exekuci. Čísla z loňska hovoří o 7,95 %, což je hodnota spadající do republikového průměru

Exekuce. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Attila Racek

Pokud vycházíme z takzvané mapy exekucí, která má poslední data z loňského roku, je v Česku 863 tisíc lidí v exekuci. Jenom na Opavsku výše vymáhané jistiny dosahuje téměř 3,379 miliardy korun, což znamená, že na jednom dlužníkovi se v průměru vymáhá 284 tisíc.

I když mediální zástupce Exekutorské komory České republiky Martina Houšková upozorňuje, že v mapě se mohou vyskytovat statistické odchylky, z čísel je jasné, že Opavsko v celorepublikovém pohledu na tom není vůbec špatně. Největší problémy mají lidé na západě a severu Čech. Nejzodpovědnější jsou naopak okresy z Vysočiny a Zlínska.

S největším podílem obyvatel v exekuci na Opavsku se potýká Čermná ve Slezsku (32,78 %) nedaleko Vítkova.

To by se vzhledem k demografické a sociální situaci na Vítkovsku potažmo Budišovsku ještě dalo očekávat. Hned za Čermnou jsou ovšem Brumovice (24,04%) a hlavně Bolatice (23,35%), jedna z největších obcí v Česku a vlajková loď Prajzské. V těchto obcích si výsledky zdůvodňují jen stěží. „Osobně tomu vůbec nerozumím a jsem hodně překvapený. Nejsme žádná vyloučená lokalita, kde se tyto problémy dají očekávat více. Myslím si, že v případě Brumovic procento exekucí výrazně zvyšují občané, kteří mají bydliště evidované na obecním úřadě, ale ve skutečnosti v obci nebydlí. To je skupina lidí bez domova, kterou vytvořili novelizacemi zákonů naši skvělí zákonodárci,“ komentoval brumovický starosta František Kuča.

Odpověď nenachází ani Martina Houšková z Exekutorské komory ČR. Podle ní se ovšem i lidé na Opavsku do dluhových potíží nejčastěji dostávají ze stejných důvodů jako obyvatelé z jiných koutů naší vlasti. „Jedná se o finanční negramotnost a ruku v ruce s ní nezodpovědné půjčování, ztráta zaměstnání nebo jiné neočekávané osobní tragédie. Lidé si neumějí vytvářet rezervy a těmto situacím včas předcházet. Opavsko ale k nejproblematičtějším regionům nepatří. Ty lze hledat spíše v severních Čechách,“ mínila Martina Houšková.

S nejzbytečnějšími půjčkami se pravidelně setkáváme před Vánoci. Někteří jedinci si neváhají napůjčovat velké množství peněz na svátky, aniž by si důkladně rozmysleli, zda je budou schopni splácet. Podobné to je i v případě dovolených.

PRÁCE EXEKUTORŮ JE NEBEZPEČNÁ

Ze statistik vyplývá, že do exekucí se nejvíce dostávají lidé ze sociálně slabších vrstev a méně vzdělaní. „Tedy ti, kteří jsou náchylnější k tomu, aby si například brali nemorální půjčky od pochybných nebankovních institucí. Velmi často se ale setkáváme také s exekucemi za nezaplacené jízdné a pokuty z něj plynoucí nebo třeba za neplacení výživného na nezletilé dítě. A u posledně zmíněného není výjimkou, že výživné na své děti neplatí i lidé s vysokými příjmy,“ upozornila Martina Houšková.

Práce exekutorů přitom není jednoduchá. Někdy mohou být i v ohrožení života. Z poslední doby zmiňme skoro dva roky starý případ z Ostravy, kdy dlužník nelegálně drženou zbraní postřelil soudního exekutora, zranil také jednu ženu a policistu. Policie útočníka nakonec zastřelila. „Takové incidenty jsou spíše výjimkou, ale vykonavatelé se často ocitají ve více či méně vyhrocených situacích. Bohužel je ale pravdou, že agresivita vůči našemu povolání skutečně sílí. Přitom soudní exekutoři a jejich zaměstnanci pouze vykonávají soudní rozhodnutí. Důležité je ale bavit se o tom, co za takovým jednáním stojí. Dle nás to může být i důsledkem dlouhodobého a neodůvodněného očerňování exekutorského stavu v médiích, bohužel i ze strany některých politiků,“ na závěr poznamenala mediální zástupkyně Exekutorské komory České republiky.

