Města do 10 000 obyvatel: Tvrdkov (výtěžnost 29,96 kg / 1 obyv.)

V rámci obcí do 10 000 obyvatel vyhrála obec Tvrdkov s výtěžností 29,96 kg na obyvatele, nad 10 000 obyvatel se na prvním místě umístilo město Frenštát pod Radhoštěm s výtěžností 5,16 kg na obyvatele. V kategorii Skokan roku u měst nad 40 000 obyvatel zvítězilo Statutární město Havířov s meziročním nárůstem sběru o 47 procent. Všichni byli odměněni šekem na 20 000 korun.

V soutěži o sošku „Elektrooskara“ se hodnotí sběr domácích elektrospotřebičů (lednice, pračky, sporáky, bojlery), včetně drobných domácích přístrojů a nástrojů. Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s., který soutěž vyhlašuje, v roce 2020 vysbíral v Moravskoslezském kraji 4 347 tun elektra na 1 328 sběrných místech, se kterými v kraji spolupracuje.

Obce do 2 000 obyvatel: Tvrdkov (27 kg / 1 obyv.)

Vítězství v soutěži v třídění elektroodpadu „O keramické sluchátko“, v kategorii do 2 tisíc obyvatel, obhájila obec Tvrdkov. V kategorii nad 2 tisíce obyvatel dominovala mezi nejlepšími obec Ostravice a letos poprvé zvítězilo v kategorii obcí s rozšířenou působností město Hlučín.

Obce od 801 do 2 000 obyvatel

Obce do 800 obyvatel

„Na jednoho obyvatele našeho kraje v roce 2020 připadlo 21,1 kg vytříděného papíru, 16,5 kg plastů, 14,4 kg skla a více než čtvrt kilogramu nápojových kartonů. V součtu je to tedy průměrně 52,3 kilogramu vytříděného odpadu na jednoho občana kraje. Všem občanům kraje, kterým není lhostejná ochrana životního prostředí, patří velké díky,“ uvedla na závěr radní kraje Zdenka Němečková Crkvenjaš s tím, že lidé v Moravskoslezském kraji s odpady nakládají rok od roku lépe. Zatímco v roce 2004 vytřídil jeden občan ročně v průměru 20 kilogramů odpadu, před třemi roky to bylo 47 kilogramů.

V rámci dlouhodobé spolupráce s Moravskoslezským krajem podporuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM rozvoj třídění odpadu v regionu. A to díky projektu Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu, včetně obalové složky. „V letošním roce bylo v rámci tohoto projektu zdarma poskytnuto městům a obcím Moravskoslezského kraje 450 nových barevných kontejnerů na tříděný odpad. Aktuálně mají občané kraje k dispozici více než 32 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na třídění odpadu, v některých městech se osvědčilo třídění do pytlů, nebo jsou využívány sběrné dvory, sběrná místa či místní výkupny“ uvedla ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM Martina Filipová.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a měst Moravskoslezského kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Hodnocení vycházelo z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit dle výtěžností v kilogramech na jednoho obyvatele. Hodnocena byla také dostupnost sběrné sítě. A na obce, které na zlepšení svého odpadového hospodářství nejvíce zapracovaly, byla zaměřena kategorie Skokan roku. Absolutním vítězem této speciální ceny je letos město Příbor. Město Příbor v uplynulém roce velmi intenzivně pracovalo na svém odpadovém hospodářství a zasloužilo se tak o výrazné zlepšení.

První místo v kategorii obcí s rozšířenou působností obsadilo město Frýdlant nad Ostravicí následovaný Jablunkovem a Bohumínem. V obcích nad 2 000 obyvatel dominovaly Hukvaldy, druhá byla obec Trojanovice a třetí Kozlovice. V kategorii obcí od 801 do 2 000 obyvatel patří první příčka obci Morávka, druhé místo obsadil Milíkov a třetí příčku Metylovice. Mezi malými obcemi do 800 obyvatel nejlépe třídili obyvatelé obce Tvrdkov, druhá skončila Nová Pláň, třetí pak obec Krásná.

