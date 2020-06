Celkem deset projektů se účastní letošní veřejné ankety v rámci participativního rozpočtu Opavy, který se nazývá Nápady pro Opavu.

Opava. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Widenka

Na webu města již probíhá anketa a zájemci mohou dát svůj hlas právě některému z projektů. Letos jsou nově rozděleny do dvou kategorií, a sice na projekty velké do 400 tisíc a malé do 100 tisíc korun.