Letošní Tříkrálová sbírka proběhla za velmi nestandardních okolností a vzdor tomu byla až nečekaně úspěšná. Kasičky v Opavě vydaly ze svých útrob 392 714 korun, v dalších částech regionu bylo vybráno 864 877 korun a 386 144 korun dárci poslali k 19. únoru převodem z účtu do virtuální tříkrálové kasičky.

Tříkrálová sbírka 2021. Pokladničky v obchodech. Ilustrační foto | Foto: Martina Smetanová

Podtrženo a sečteno to znamená, že sbírka na Opavsku vynesla celkem 1 643 735 korun. Tím však Tříkrálová sbírka ještě definitivně nekončí, protože možnost přispět do virtuální kasičky výjimečně trvá až do konce dubna.